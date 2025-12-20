MDL Recruitment 2025: 18 से 27 साल वालों के लिए खुशखबरी! अप्रेंटिस के 200 पदों पर भर्ती शुरू, ग्रेजुएट्स तुरंत करें आवेदन

MDL Apprentice Recruitment 2025 Vacancy: सरकारी नौकरी करने से अपने शानदार करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 200 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mazagondock.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 200 पदों पर निकली वैकेंसी

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 110 पद

इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस - 30 पद

जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 60 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.03.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 12,300 रुपए प्रति महीने

डिप्लोमा अप्रेंटिस - 10,900 रुपए प्रति महीने

चयन प्रक्रिया

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mazagondock.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

