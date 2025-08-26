MBMC Recruitment 2025: महाराष्ट्र नगर निगम में 358 पदों पर निकली वैकेंसी, 12 सितंबर से पहले करें आवेदन, 1 लाख तक की होगी सैलरी
MBMC Recruitment Vacancy 2025: महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम (MBMC) में अलग-अलग 358 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट  mbmc.gov.in पर जाकर 12 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

 

Aug 26, 2025, 09:33 PM IST
MBMC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी को आज भी ज्यादा सुरक्षित, सुविधाजनक माना जाता है. ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम (MBMC) में अलग-अलग 358 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट  mbmc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

इन 358 पदों पर निकली भर्ती

  • जूनियर इंजीनियर - 30 पद 

  • क्लर्क टाइपिस्ट - 3 पद 

  • सर्वेक्षक - 02 पद 

  • प्लंबर - 02 पद 

  • फिटर - 01 पद

  • मिस्त्री - 02 पद 

  • पंप ऑपरेटर - 07 पद 

  • दरियाफ्त - 01 पद

  • इलेक्ट्रीशियन - 01 पद 

  • जूनियर इंजीनियर (सॉफ्टवेयर)/प्रोग्रामर- 01 पद 

  • सेनेटरी इंस्पेक्टर - 05 पद 

  • ड्राइवर-कंडक्टर - 14 पद 

  • असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर - 06 पद 

  • फायरमैन - 241 पद 

  • गार्डन सुपरिटेंडेंट - 03 पद 

  • अकाउंटेंट - 05 पद 

  • डायलिसिस तकनीशियन - 03 पद 

  • किंडरगार्टन टीचर - 04 पद 

  • स्टाफ नर्स/नर्स मिडवाइफ (gnm) - 05 पद 

  • असिस्टेंट नर्स दाई (ANM) - 12 पद

  • फार्मासिस्ट - 05 पद 

  • ऑडिटर - 01 पद 

  • असिस्टेंट लीगल ऑफिसर - 02 पद 

  • वायरमैन - 01 पद 

  • लाइब्रेरियन - 01 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री के साथ मराठी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारो का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 19900 से 112400 रुपए प्रति महीने तक हो सकती है. 

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा. जिसके मुताबिक, ओपन कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 1,000 रुपए, आरक्षित और अनाथ कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को 900 रुपए देने होंगे. वहीं, एक्स सर्विसमैन को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. 

परीक्षा पैटर्न 

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड के आधार पर किया जाएगा. 

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mbmc.gov.in जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

;