महाराष्ट्र में मेगा भर्ती... 70000 पदों पर सरकारी नौकरियां, अब होगी बेरोजगारी खत्म!

Maharashtra Recruitment 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी गई है. महाराष्ट्र राज्य में सरकारी भर्ती सिस्टम में बदलाव हुआ है जिसके तहत 70 हजार से अधिक भर्तियां की जाएगी. सरकार की ओर से प्रशासनिक कामकाज को अधिक बेहतर बनाने के लिए कई हजार पदों को भरने का फैसला लिया है. मुंबई में सेवा भर्ती नियमों में सुधार के लिहाज से उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीएम ने ऐलान किया कि नई सरकारी भर्ती अभियान पूरी तरह से नया और पारदर्शी प्रणाली पर आधारित होगा.

महाराष्ट्र में 70 हजार पदों पर भर्ती

नई सरकारी भर्ती प्रणाली के तहत चरणबद्ध तरीके से 70 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी जिनमें करीब 50 हजार पद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे. इसका ऐलान उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिया.

बेरोजगारी खत्म करने की नई पहल

नई सरकारी भर्ती प्रणाली का उद्देश्य शासन सुधारों को आगे बढ़ाने के अलावा प्रशासनिक परिवर्तनों को गति देने और मानव संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए कहा है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बेरोजगार युवाओं की गिनती भी कम की जा सकती है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें भर्ती संबंधित जानकारी दी गई. उसमें लिखा है- ‘राज्य में जल्द ही 70 हजार पैदल सैनिकों की भर्ती की जाएगी; भर्ती नए तरीके से की जाएगी- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस’ पोस्ट में आगे लिखा हुआ है- ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में प्रशासनिक सुधारों का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए.’

आजच्या दिवसाचा सारांश | सोमवार 09 फेब्रुवारी, 2026 राज्यात 70 हजार पदांची लवकरच नोकरभरती; नव्या पद्धतीने भरती होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसhttps://t.co/pmhZEd4KQx राज्यातील प्रशासकीय सुधारणांचा लाभ थेट सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस… — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 9, 2026

चयन प्रक्रिया के माध्यम से होगी भर्ती

चयन प्रक्रिया के माध्यम से 70 हजार भर्तियां की जाएंगी. भर्ती से जुड़ी स्किल, सेवा प्रवेश नियमों, पात्रता मानदंडों समेत कार्य की प्रकृति के आधार पर भर्ती की जाएगी. सरकारी विभागों में काम को रफ्तार और तेजी से करने के लिए निर्णय लिया गया है. मानव संसाधन प्रबंधन और भर्ती में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि 9 फरवरी, सोमवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सामान्य प्रशासन विभाग में सुधारों के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की थी. इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधारों, मानव संसाधन प्रबंधन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कैबिनेट बैठक में जल्द फैसले लेने के लिए कहा. इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे थे.

