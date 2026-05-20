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Hindi NewsनौकरीMeta Layoff 2026: दफ्तर बंद, वर्क फ्रॉम होम शुरू मेटा ने निकाल दिए 8000 कर्मचारी, ईमेल से दी सूचना

Meta Layoff 2026: 'दफ्तर बंद, वर्क फ्रॉम होम शुरू' मेटा ने निकाल दिए 8000 कर्मचारी, ईमेल से दी सूचना

Meta Layoff 2026: दिग्गज टेक कंपनी मेटा ने अपने 8000 कर्मचारियों को वर्क फॉर्म की घोषणा करने के बाद निकाल दिया. कंपनी ने 20 मई को सुबह 4 बजे के करीब ईमेल के माध्यम से नौकरी से निकालने की सूचना अपने कर्मचारियों को दी. आइए मेटा लेऑफ के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 20, 2026, 03:04 PM IST
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Meta Layoff 2026 fires 8000 employees
Meta Layoff 2026 fires 8000 employees

Meta Layoffs 2026 via Email: दुनिया की सबसे दिग्गज टेक और सोशल मीडिया कंपनियों में से एक मेटा है जिसने एक ही रात में हजारों की संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. मेटा कंपनी के कर्मचारियों के लिए 20 मई की सुबह किसी काली रात की तरह रही क्योंकि उन्हें अपने ऑफिशियल मेल पर एक ईमेल आया जो मेटा से था. दरअसल, कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ईमेल 20 मई को सुबह 4 बजे से भेजना शुरू किया. सबसे पहले सिंगापुर के कर्मचारियों ईमेल भेजा गया जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है. बताया जा रहा है कि मेटा ने अपने कर्मचारियों को सूचना दी थी कि 20 मई को ऑफिस बंद रहेगा और वर्क फ्रॉम होम (WFH) की शुरुआत होगी. हालांकि, इससे पहले कर्मचारियों के पास नौकरी से निकाल देने का ईमेल जाना शुरू हो गया. 

एक साथ निकाल दिए 8000 कर्मचारी

मेटा ने अपने करीब 8000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने का ईमेल 20 मई को भेजना शुरू किया है. कंपनी की ओर से करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई जिसकी शुरुआत सिंगापुर से हुई है. बताया जा रहा है कि मेटा ने सिंगापुर के समय के हिसाब से सुबह 4 बजे ईमेल करके निकालने की सूची दी थी. अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत अन्य जगहों के मेटा कर्मचारियों को भी नौकरी से निकालने का ईमेल भेजा जा रहा है.

मेटा ने एक साथ क्यों निकाल दिए 8000 कर्मचारी?

छंटनी से पहले मेटा के कर्मचारियों को कंपनी की HR हेड जेनेल गेल ने वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा था. इसकी सूचना मिलने के बाद एक याचिका का जिक्र भी सामने आया था जिसमें कंपनी एक नए प्रोग्राम को रोकने के लिए अपील की गई थी. इसके तहत AI ट्रेनिंग के लिए कर्मचारियों के डेटा को ट्रैक किया जा रहा था. छंटनी के पीछे की वजह ये ही AI का मुद्दा बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार कंपनी के अंदर बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. कंपनी अपने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में फिर से एक नए सिरे से तैयार करने वाली है. 

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AI प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे 7000 कर्मचारी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की मानें तो मेटा की प्लानिंग एआई से जुड़े एक नए प्रोजेक्ट्स को लेकर है. इसके लिए 125 से 145 अरब डॉलर तक खर्च किया जा सकता है. AI प्रोजेक्ट्स के लिए 7000 कर्मचारियों को रखा जा सकता है. कंपनी अपने कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी को लेकर तैयार करने वाली है. मेटा की एचआर के मुताबिक 7000 कर्मचारियों को जल्द ही नई एआई बेस्ड टीम्स में ट्रांसफर करने के साथ मैनेजमेंट लेवल काम को कम कर दिया जाएगा.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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