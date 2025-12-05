Advertisement
Metro Railway Recruitment 2025: मेट्रो रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर! 10वीं पास के लिए 128 पदों पर निकली वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

Metro Railway Recruitment 2025 Vacancy: मेट्रो रेलवे, कोलकाता ने अप्रेंटिस के 128 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर, 2025 से आधिकारिक वेबसाइट  mtp.indianrailways.gov.in पर शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:09 PM IST
Metro Railway Recruitment 2025 Notification: मेट्रो रेलवे में नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. मेट्रो रेलवे, कोलकाता ने अप्रेंटिस के विभिन्न 128 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mtp.indianrailways.gov.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद अप्लाई कर सकेंगे.

इन 128 पदों पर निकली वैकेंसी

  • फिटर - 82 पद

  • इलेक्ट्रीशियन - 28 पद

  • इंजीनियर - 09 पद

  • वेल्डर - 09 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ या संबंधित पद अनुसार 12वीं या NCVT/SCVT द्वारा जारी प्रासंगिक ट्रेड में ITI की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 15 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया 

उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 1,800 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

आवेदन शुल्क 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल, OBC - 100 रुपए

  • SC, ST, PwBD, महिला : नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mtp.indianrailways.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लीजिए.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

