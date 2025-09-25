Microsoft Salary: माइक्रोसॉफ्ट देता है H-1B वाले वर्कर्स को करोड़ों रुपये, जानें किस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी?
Hindi Newsनौकरी

Microsoft Salary: माइक्रोसॉफ्ट देता है H-1B वाले वर्कर्स को करोड़ों रुपये, जानें किस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी?

How Much Microsoft Pay to H-1B Visa Workers: सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक माइक्रोसॉफ्ट है और ये अपने विदेशी कर्मचारियों को कितना भुगतान करती है, आइए जानते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:14 AM IST
Microsoft Salary: माइक्रोसॉफ्ट देता है H-1B वाले वर्कर्स को करोड़ों रुपये, जानें किस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी?

How Much Microsoft Pay to H-1B Visa Workers: इन दिनों एच-1बी चर्चाओं में है लेकिन क्यों, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो बता दें कि अमेरिका में दूसरे देशों से काम के लिए अमेरिका आने वाले वर्कर्स को एच-1बी वीजा दिया जाता है जिसके नए आवेदन पर बढ़ोतरी कर दी गई है. हायर करने वाली कंपनियों को प्रत्येक एच-1बी वीजा वर्कर के लिए 100000 डॉलर यानी करी 880000 रुपये देने होंगे. ऐसे में अमेरिकी कंपनी के लिए विदेशी वर्कर को हायर करना काफी महंगा पड़ रहा है. लंबे समय से H-1B वीजा संबंधित विवाद चल रहा था और कहा जा रहा है कि वीजा प्रोग्राम के जरिए अमेरिकी लोगों की नौकरियां खाई जा रही है. कंपनियां सस्ते में विदेशी कर्मचारियों को हायर कर लेती है और अमेरिका के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. इस आरोप से कई नामी घिरी हुई है जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट भी है.

सैलरी का किया खुलासा

विवादों से घिरी माइक्रोसॉफ्ट ने सैलरी का खुलासा भी किया है. H-1B वीजा विवाद के दौरान उन्होंने विदेशी वर्कर्स को दी जाने वाली सैलरी की जानकारी दी थी और कहा था कि वो काफी ज्यादा सैलरी एच-1बी वर्कर्स को देते हैं. आइए माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पोस्ट अनुसार सैलरी पैकेज जानते हैं.

माइक्रोसॉफ्ट में डेटा साइंस वालों की कितनी सैलरी?

  • कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में स्थिति माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेटा साइंटिस्ट को 2.43 करोड़ रुपये तक सैलरी मिलती है.
  • वाशिंगटन के रेडमंड में स्थिति माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेटा साइंटिस्ट II को 1.07 करोड़ से 1.42 करोड़ रुपये तक सैलरी मिलती है.

माइक्रोसॉफ्ट में कितनी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी?

माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शुरुआती कीमत 1.44 करोड़ रुपये है, लेकिन लोकेशन के अनुसार अलग-अलग सैलरी दी जाती है. अधिकतम सैलरी 2.53 करोड़ रुपये है. 

माइक्रोसॉफ्ट में अन्य पदों पर कितनी सैलरी दी जाती है?

  1. प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैनेजर को 2.21 करोड़ रुपये सैलरी दी जाती है.
  2. प्रोडक्ट मैनेजर II को 1.08 करोड़ से 1.48 करोड़ रुपये तक सैलरी दी जाती है.
  3. मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की सैलरी 1.19 करोड़ रुपये है.
  4. अकाउंट एग्जीक्यूटिव को 1.37 करोड़ रुपये सैलरी दी जाती है.
  5. कंटेंट आर्किटेक्ट को 1.01 करोड़ रुपये सैलरी दी जाती है.
  6. सीनियर कंटेंट डिजाइनर को 1.49 करोड़ रुपये सैलरी दी जाती है.

ये भी पढ़ें- H1B Visa: क्या अमेरिका पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए जॉब के रास्ते होंगे बंद? जानें H-1B वीजा के बदलाव से कैसा पड़ेगा असर

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

MicrosoftH-1B

;