Sarkari Naukri: हर पल रहता है जान का खतरा, ये 5 सरकारी नौकरियां हैं बेहद खतरनाक!

Sarkari Naukri: आज हम आपको 5 ऐसी खतरनाक सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हर पल जान का खतरा रहता है, आइए लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:38 AM IST
Most Dangerous Government Jobs: सरकारी नौकरी... ये सुनते ही कोई आपसे पहले ये नहीं पूछता की कितनी सैलरी है, पहले ये जानना चाहते हैं कि आप किस विभाग या किस पद पर हैं. वहीं, सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले भी सैलरी के साथ विभाग और पद के बारे में जानना पहले पसंद करते हैं. सरकारी नौकरी को जितना सुरक्षित माना जाता है उतना ही ये कुछ विभाग के लोगों के लिए खतरनाक भी होता है. जी हां, कुछ सरकारी नौकरियां ऐसी भी हैं जिनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि वो कितनी खतरनाक नौकरी है या नहीं. दरअसल, कई ऐसी भी सरकारी नौकरियां होती हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती हैं जिसमें जान-हानि का खतरा रहता है. आज हम आपको 5 बेहद खतरनाक सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.

1. आर्म्ड फोर्सेस

दुनिया भर में सबसे खतरनाक नौकरी अगर कोई है तो वो आर्म्ड फोर्सेस की है. हर पल सिर्फ जान जाने का खतरा रहता है. भारतीय सेना में शामिल जवान देश भक्ति और देश की सेवा के लिए इस क्षेत्र में जुड़ते हैं. जंग में जान जाने का खतरा भी रहता है. इस नौकरी को करने वाले हर एक जवान को सलाम करना चाहिए. वो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करते हैं.

2. पुलिस बल

पुलिसकर्मियों की नौकरी को भी आसान नहीं समझना चाहिए. असल में ये नौकरी भी बहुत खतरनाक मानी जाती है. नागरिकों की सहायता के लिए पुलिसकर्मी दिन-रात तैनात रहते हैं. किसी लड़ाई-झगड़े में ही आगे आकर लोगों की मदद करते हैं. शूटआउट के दौरान पुलिसकर्मियों की जान भी खतरे में रहती है. गोली लग जाने पर जान से हाथ तक धो बैठते हैं.

3. इलेक्ट्रीशियन

बिजली विभाग से जुड़े कर्मी की नौकरी को आसान नहीं समझना चाहिए. खासतौर पर ऐसे वर्कर्स जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं. हर दिन उनके लिए खतरों से लड़े वाला होता है. बड़े-बड़े बिजली के टावर, हाई वोल्टेज टावर आदि पर चढ़ना और बिजली की तारों को सही करने जैसे काम आसान नहीं होते हैं. अगर छोटी सी भी चूक हो जाती है तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है.

4. बम निरोधक दस्ता

बम निरोधक दस्ता यानी बॉम्ब स्कॉड की नौकरी भी आसान नहीं है. इसमें जान जाने का खतरा बना रहता है. खासतौर पर तब जब वो बम को डिफ्यूज के लिए जाते हैं. अगर इस दौरान छोटी सी भी गलती हो जाए तो उनकी जान जा सकती है. ऐसे में जान बचने की कोई संभावना नहीं होती है.

5. फॉरेस्ट ऑफिसर

फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी भी खतरनाक होती है. जंगल में जंगली जानवर व तस्करों का सामना करना पड़ सकता है. इस वजह से जान को भी खतरा रहता है. ये नौकरी बहुत कठिनाइयों और खतरों से भरी कहलाती है. फॉरेस्ट ऑफिसर पद के लिए अच्छा-खासा अनुभव होना बेहतर है.

ये भी पढ़ें- जरूरी हो रहा है AI... 12वीं के बाद सीखनी चाहिए ये 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Skill; जानिए क्यों?

