MPESB का धमाका: 1500+ सरकारी नौकरी की भर्तियां निकली! 14 मार्च तक फॉर्म नहीं भरा तो पछताएंगे, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुल 1500 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती निकाली है. इसमें वनरक्षक के 728 पद, जेल प्रहरी के 757 पद और असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के 25 पद शामिल हैं. इन सभी पदों पर सीधे चयन किया जाएगा. इसे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं. इस भर्ती के जरिए हजारों उम्मीदवारों को नौकरी पाने का मौका मिल सकता है. आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा और परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है.

कैसे करें आवेदन और कितनी फीस

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर जाना होगा. आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये तय किए गए हैं. वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है.

कब तक कर सकते आवेदन

इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 14 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी उम्मीदवार से फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा. फॉर्म में सुधार की अंतिम तारीख 19 मार्च 2026 तय की गई है.

कब होगी परीक्षा

इस भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख भी तय कर दी गई है. वनरक्षक पद की परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी. यह परीक्षा राज्य के अलग-अलग शहरों में कराई जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी.

बता दें, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में मिले अंकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी के आधार पर चयन किया जाएगा.

सैलरी कितनी मिलेगी

वनरक्षक क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी पदों के लिए सैलरी लगभग समान रहेगी. वहीं असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पद के लिए वेतन काफी अच्छा है, जो अधिकतम 1 लाख 14 हजार 800 रुपये तक जा सकता है. देखा जाए तो यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. सही समय पर आवेदन करके इस अवसर का फायदा उठाया जा सकता है.

