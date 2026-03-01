Advertisement
बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! MP में 1679 सरकारी पदों पर भर्ती की उलटी गिनती शुरू; 14 मार्च के बाद बंद हो जाएगी आवेदन की खिड़की

mpesb forest guard jail prahari recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन और जेल विभाग में 1679 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 14 मार्च 2026 तक किए जा सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 09:44 AM IST
mpesb forest guard jail prahari recruitment 2026: मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो खाकी वर्दी पहनकर समाज और प्रदेश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने वन विभाग और जेल विभाग में 1679 रिक्त पदों पर भर्ती का बिगुल फूंक दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड, जेल गार्ड और सहायक जेल अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा.

आवेदन की खिड़की 28 फरवरी 2026 से खुल चुकी है और इच्छुक उम्मीदवारों के पास 14 मार्च तक का ही समय है. सबसे खास बात यह है कि जहां फॉरेस्ट गार्ड और जेल गार्ड के लिए केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है, वहीं सहायक जेल अधीक्षक के लिए स्नातक डिग्री वाले युवा भी दावेदारी ठोक सकते हैं. 19,500 से लेकर 1.14 लाख रुपये तक के शानदार वेतनमान वाली इस नौकरी के लिए चयन प्रक्रिया कड़ी होने वाली है. 

अब सवाल ये उठता है कि क्या आप 7 अप्रैल से शुरू होने वाली इस अग्निपरीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं. आइए, इस खबर में समझते हैं आवेदन का सही तरीका, आयु सीमा में छूट के नियम और फिजिकल टेस्ट की पूरी जानकारी को डिटेल से समझते हैं.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

योग्यता की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल गार्ड के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है. आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के मुताबिक न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 33 साल रखी गई है. मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC/ST/OBC/EWS/महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में 5 साल की छूट है, यानी 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण से गुजरना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी. आवेदन की फीस जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और SC/ST/OBC/दिव्यांग के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है. इसके अलावा पोर्टल शुल्क भी देना होगा.

क्या रहेगी सैलरी? 

सैलरी की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल गार्ड को 19,500 से 62,000 रुपये (लेवल-4) मिलेंगे. सहायक जेल अधीक्षक को 36,200 से 1,14,800 रुपये का वेतन मिलेगा. ये भर्ती मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्थिर और सम्मानजनक करियर का अवसर है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर सभी नियम और विवरण ध्यान से पढ़कर आवेदन करें.

