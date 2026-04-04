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MPESB Recruitment 2026: नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर की 2300+ सरकारी भर्तियां, योग्यता से आवेदन तक सभी डिटेल्स यहां

MPESB Nursing Officer Tutor Recruitment 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल (MPESB) ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर की 2300+ सरकारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू है?, आवेदन कैसे करें?, किन योग्यता की जरूरत है? आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:58 PM IST
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MPESB Nursing Officer Tutor Recruitment 2026
MPESB Nursing Officer Tutor Recruitment 2026

MPESB Nursing Officer Tutor Vacancy 2026: ज्यादातर हर किसी का सपना सरकारी नौकरी को हासिल करने का होता है. विभिन्न सेक्टर में केंद्रीय और राज्य स्तर पर भर्तियां निकलती रहती है. अगर आप भी उनमें से हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. मेडिकल क्षेत्र में सरकारी भर्तियां निकली है और इसके तहत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल (MPESB) ने 2300 से ज्यादा पदों भर्तियां निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जल्द आवेदन के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा. आइए आवेदन डेट, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.

मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी

नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर पद के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवार 6 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2026 है. आवेदन पत्र में संशोधन करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल 2026 है. MPESB नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर पद भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 मई 2026 को किया जा सकता है. 

कितने पद खाली?

  • नर्सिंग ऑफिसर- 2099 वैकेंसी

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  • सिस्टर ट्यूटर- 218 वैकेंसी

MPESB Nursing Officer Tutor Vacancy 2026: आयु सीमा?

  • न्यूनतम उम्र 18 साल

  • अधिकतम उम्र 40 साल

  • ऊपरी उम्र में नियमानुसार आरक्षित वर्गों को छूट

MPESB Nursing Officer Vacancy 2026: योग्यता?

  • नर्सिंग ऑफिसर:- मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी (PCB) के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा 4 साल बीएससी नर्सिंग ट्रेनिंग या जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग और बीएससी नर्सिंग की डिग्री जरूरी है.

  • सिस्टर, ट्यूटर:- फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी (PCB) सब्जेक्ट से 12वीं पास, बीएससी नर्सिंग की डिग्री और 1 साल का काम का अनुभव जरूरी है. मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है. विस्तार से योग्यता संबंधित डिटेल्स जानने के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कहां से कर सकेंगे आवेदन?

योग्य उम्मीदवार नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर पद के लिए 6 अप्रैल 2026 से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए  मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना होगा.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर 6 अप्रैल के बाद से आवेदन लिंक दिख सकेंगे जिसके देखने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाएं.

  3. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद लॉगिन करें और फिर आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

  4. नर्सिंग ऑफिसर-ट्यूटर के आवेदन लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.

  5. आवेदन फॉर्म में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज कर दें और संबंधित दस्तावेज जमा करें.

  6. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में 81000 पदों पर पुलिस भर्ती का ऐलान, कैसे करें दरोगा बनने की तैयारी?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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