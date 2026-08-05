MPESB 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! पटवारी समेत 2106 पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MPESB Patwari Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर सामने आया है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पटवारी पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 'ग्रुप-2 (सब-ग्रुप-4) एग्जीक्यूटिव' पोस्ट के तहत होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए 4 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन विंडो खोल दी गई है.
इस संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के माध्यम से राज्य भर में कुल 2,106 पटवारी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले MPESB के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश में पटवारी पदों पर भर्ती के लिए 4 अगस्त 2026 से आवेदन लिंक एक्टिव है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 अगस्त को रात 11.59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. लास्ट डेट निकल जाने के बाद उम्मीदवार के हाथ से आवेदन का मौका निकल जाएगा और पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे.
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी समेत कई पदों पर कुल 2106 वैकेंसी निकाली है. ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 देने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकेगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 60 हजार रुपये या उससे ज्यादा सैलरी दी जाएगी.
MPESB पटवारी भर्ती अभियान के तहत वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 40 से 45 साल होनी चाहिए. कैटेगरी के अनुसार आयु सीमा अलग है और आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी. 1 जनवरी 2026 से आयु की गणना की जाएगी.
जनरल और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन फीस है.
SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये आवेदन फीस है.
अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 60 रुपये है और पेमेंट का तरीका ऑनलाइन है.
MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in या esb.mponline.gov.in पर जा सकते हैं. यहां पर 'Group-2 Sub Group-4 पटवारी' के लिए आवेदन लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाएं और फिर स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा. सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म को सब्मिट करने के बाद आवेदन फीस भी जमा कर दें. आखिर में कंफर्मेंशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.