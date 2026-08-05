MPESB 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! पटवारी समेत 2106 पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in या esb.mponline.gov.in पर जा सकते हैं. यहां पर 'Group-2 Sub Group-4 पटवारी' के लिए आवेदन लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाएं और फिर स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो होगा. सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड करें और फॉर्म को सब्मिट करने के बाद आवेदन फीस भी जमा कर दें. आखिर में कंफर्मेंशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.