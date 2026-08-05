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MPESB 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! पटवारी समेत 2106 पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

MPESB Patwari Recruitment 2026: ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक अच्छा मौका इंतजार कर रहा है. पटवारी के 2106 पदों पर भर्ती निकली है. कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं और कितनी सैलरी मिलेगी? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 05, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:39 PM IST
MPESB 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! पटवारी समेत 2106 पदों पर निकली भर्ती, ये है आवेदन की आखिरी तारीख
Image Credit: MPESB Patwari Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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