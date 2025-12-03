MSEDCL Recruitment 2025: मैनेजर बनने का शानदार मौका! 120 पदों पर भर्ती शुरू, 2.9 लाख तक होगी सैलरी

MSEDCL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने मैनेजर के 120 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mahadiscom.in पर जाकर लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 120 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर मैनेजर (F&A) - 13 पद

मैनेजर (F&A) - 25 पद

डिप्टी मैनेजर (F&A) - 82 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्स संस्थान से CA/ICWA(CMA)/B.Com के साथ फाइनेंस में MBA या एम M.Com की डिग्री 3 से 7 सालों के अनुभव के साथ होना चाहिए.

इतनी होगी सैलरी

सीनियर मैनेजर (F&A) - 97,220 से 2,09,445 रुपए प्रति महीने

मैनेजर (F&A) - 75,890 से 1,68,865 रुपए प्रति महीने

डिप्टी मैनेजर (F&A) - 54,505 से 1,37,995 रुपए प्रति महीने

आयु सीमा

सीनियर मैनेजर (F&A) - अधिकतम आयु 40 साल

मैनेजर (F&A) - अधिकतम आयु 40 साल

डिप्टी मैनेजर (F&A) - अधिकतम आयु 35 साल

वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 500 रुपए + GST

रिजर्व्ड कैटेगरी, अनाथ - 250 रुपए + GST

PwBD - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन एग्जाम

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mahatransco.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

