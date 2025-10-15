Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका; बिना एग्जाम के मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में होगी भर्ती

Mumbai Port Authority Apprentice Recruitment 2025: आप एक फ्रेशर हैं या काम का अनुभव लेना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से आपको वो मौका मिल नहीं पा रहा है। पढ़ाई भी अभी 10वीं या ग्रेजुएशन तक ही की है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. दरअसल, सरकारी की ओर से पोर्ट में काम करने का मौका दिया जा रहा है. मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की ओर से अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आवेदन करने का प्रोसेस ऑफलाइन हैं लेकिन फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आइए पोर्ट पर नौकरी का अनुभव लेने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है, जान लेते हैं.

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) की कुल 116 भर्ती निकाली है. 11 ग्रेजुएट और 105 COPA ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती निकली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की उम्र 14 से 18 साल तक के बीच होनी चाहिए। आइए योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

अप्रेंटिस के लिए किन योग्यता की जरूरत?

Add Zee News as a Preferred Source

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए. किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

10वीं पास और COPA ट्रेड सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवार कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं. पहले से अप्रेंटिस के ट्रेनिंग वाले इस नई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां होम पेज पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी भर्ती नोटिफिकेशन शो होगा. वहां से आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और सभी डिटेल्स को ब्लू पेन से भरें. आवेदन पत्र में नाम, पता, जन्मतिथि, धर्म आदि मांगी जा रही डिटेल्स भर दें. इसके बाद आवेदन पत्र को मांगे जा रहे दस्तावेजों के साथ भेजना है.

ध्यान रहे कि आवेदन पत्र का शुल्क 100 रुपये है जिसे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के बैंक खाते में NEFT के माध्यम से भरना होगा. फॉर्म के साथ 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन या COPA मार्कशीट और अन्य दस्तावेज की फोटो कॉपी को 'अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर (ATC), 3rd फ्लोर, भंडार भवन, एन.वी नखवा मार्ग, मजगांव (ईस्ट), मुंबई-400010' पते पर भेजना होगा. अधिक जानकारी के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Jobs in UK: बिना डिग्री के विदेश में मिलेगी नौकरी... ये देश खुद कर रहा है भारतीयों की भर्ती, ऐसे मिल रही है ब्लू कॉलर वर्कर्स को जॉब