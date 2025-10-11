Advertisement
Sarkari Naukri: मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में निकली भर्ती, 10वीं पास से ग्रेजुएट तक कर सकते हैं आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

Mumbai Port Authority Recruitment 2025: मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए अपरेंटिस के 116 पदों पर भर्ती के लिए  नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 11, 2025, 09:10 PM IST
Mumbai Port Authority Apprentice Recruitment 2025: भारत के अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करना का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो ये जानकारी आपके लिए हैं. मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए अपरेंटिस के विभिन्न 116 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे लास्ट डेट 10 नवंबर, 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं.  

इन 116 पदों पर निकली वैकेंसी

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 11 पद

  • COPA (कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट) ट्रेड अप्रेंटिस - 105 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, यूनिवर्सिटी और बोर्ड से ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री और COPA ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए कम से कम 10वीं कक्षा की डिग्री का होना अनिवार्य है. 

आयु सीमा
दोनों पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 18 साल निर्धारित किया गया है. 

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू सिर्फ मेरिट बेसिस के आधार पर किया जाएगा. 

आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

इस पते पर करें ऑफलाइन आवेदन 
ऑफिस ऑफ एटीसी, भंडार भवन
थर्ड फ्लोर, एन वी नख्वा मार्ग
मझगांव (ईस्ट) मुंबई - 400010

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी अलग-अलग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

