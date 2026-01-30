सावधान! नौकरी का झांसा, महिला के बैंक खाते से बायोडाटा ने उड़ा दिए लाखों रुपये, जानिए कैसे?

Mumbai Cyber Fraud: ऑनलाइन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सतर्क रहना होगा. एक ताजा मामला सामने आया है मुंबई की एक महिला के लिए बायोडाटा को जॉब पोर्टल पर अपलोड करना महंगा पड़ा और उसके साथ लाखों रुपये की ठगी हो गई. आइए पूरे मामले के बारे में जानते हैं.
Mumbai Cyber Fraud: अक्सर नौकरी की तलाश के लिए हम सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका ऑनलाइन जॉब सर्च पोर्टल का अपनाते हैं. हालांकि, अगर ये ही हमारे बैंक खाते के लिए खतरे की घंटी बन जाए तो क्या करें? ताजा मामला मुंबई से सामने आया है. यहां रहने वाली 43 वर्षीय महिला के साथ जॉब ऑफर के नाम पर ठगी हुई है. इसके तहत बैंक खाते से 11.28 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई है. आइए इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.
मुंबई के मुलुंड इलाके में रहने वाली 43 वर्षीय महिला के साथ लाखों रुपये की साइबर ठगी हुई है. ठगों ने फर्जी नौकरी का झांसा देकर महिला के 11.28 लाख रुपये ठगे हैं. बताया जा रहा है कि ठगों ने खुद को जॉब पोर्टल से जुड़ा रिक्रूटर बताया और अंतरराष्ट्रीय बैंक में नौकरी का ऑफर किया. नौकरी दिलाने के वादे के साथ ठगों ने महिला के अकाउंट से पैसे निकालकर ठगी की है.
एक अनजान नंबर से सविता के पास कॉल आई थी और कॉल करने वाले शख्स ने अपना नाम अभिनव मिश्रा बताया था. साथ ही एक नामी जॉब पोर्टल से खुद को जुड़ा हुआ बताया. साथ ही ये भी दावा किया कि उसे सविता की प्रोफाइल नौकरी डॉट कॉम के माध्यम से शो हुई है.
पूरी तरह से विश्वास दिलाने के बाद महिला ने ठगी ने रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 5,850 रुपये जमा करने के लिए कहा. पेमेंट के लिए UPI आईडी भी भेजी. भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास करते हुए महिला ने भरोसा दिलाया गया कि यह केवल भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकता है और आगे नौकरी पक्की है.
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैंकों में मैनेजर पदों पर भर्ती के लिए जॉब ऑफर किया जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, सिटीबैंक और वेल्स फार्गो जैसे बड़े बैंकों का नाम शामिल था. क ऑफ अमेरिका में नौकरी करने का इंटरेस्ट दिखाने पर महिला के साथ पैसे वसूलने का प्रोसेस शुरू हो गया. ट्रेनिंग फीस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर अकाउंट प्रोसेसिंग चार्ज आदि के साथ पूरी तरह से भरोसा जीत लिया. इस तरह से कई बार भुगतान करते-करते 11.28 लाख रुपये की ठगी हो गई.
महिला को ठगी का अहसास जब तक हुआ तब तक उसके बैंक खाते से करीब 11.28 लाख रुपये निकल चुके थे. नौकरी न मिलने और ठगी होने पर महिला ने पुलिस में शिकायत की. इस मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. पुलिस को शक है कि आरोपियों ने महिला की पर्सनल जानकारी को ऑनलाइन जॉब पोर्टल से हासिल की थी जिसके बाद ठगी की गई है.
