21 से 40 साल की महिलाओं के लिए लास्ट चांस! हर महीने 20 हजार वाली इंटर्नशिप की अंतिम तारीख आज, तुरंत करें आवेदन

Hindi Newsनौकरी21 से 40 साल की महिलाओं के लिए लास्ट चांस! हर महीने 20 हजार वाली इंटर्नशिप की अंतिम तारीख आज, तुरंत करें आवेदन

MWCD Internship Scheme: भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने महिलाओं के लिए इंटर्नशिप का एक शानदार अवसर लाया है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:32 PM IST
MWCD Internship: आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने महिलाओं के लिए इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका लाया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज, मंगलवार, 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक भारत सरकार की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट wcd.intern.nic.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इंटर्नशिप अवधि
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस इंटर्नशिप की अवधि 2 महीने रखी गई है, जो फरवरी से मार्च, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Anganwadi Recruitment 2025: आंगनवाड़ी में मेगा भर्ती, 6110 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, 10वीं-12वीं पास तुरंत करें अप्लाई

आयु सीमा
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. इसी आयु सीमा से कम या ज्यादा उम्र की महिलाएं आवेदन करने के योग्य नहीं है.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित महिलाओं को प्रति महीने 20 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. इसी के साथ उन्हें रहने की सुविधा, यात्रा खर्च, भोजन, आदि लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे. 

मकसद 
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस इंटर्नशिप योजना के माध्यम से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी कामकाज और सामाजिक योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं. जानकारी के लिए बता दें, महिला उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार ही इस इंटर्नशिप योजना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, वे भविष्य में फिर से इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी. 

ये भी पढ़ें: RITES Recruitment 2025: सिनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 150 पदों पर आवेदन शुरू, 40 साल वालों के पास मौका, जानिए कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

MWCD Internship

