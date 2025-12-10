21 से 40 साल की महिलाओं के लिए लास्ट चांस! हर महीने 20 हजार वाली इंटर्नशिप की अंतिम तारीख आज, तुरंत करें आवेदन

MWCD Internship: आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने महिलाओं के लिए इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका लाया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज, मंगलवार, 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक भारत सरकार की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट wcd.intern.nic.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इंटर्नशिप अवधि

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस इंटर्नशिप की अवधि 2 महीने रखी गई है, जो फरवरी से मार्च, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

आयु सीमा

इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है. इसी आयु सीमा से कम या ज्यादा उम्र की महिलाएं आवेदन करने के योग्य नहीं है.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित महिलाओं को प्रति महीने 20 हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. इसी के साथ उन्हें रहने की सुविधा, यात्रा खर्च, भोजन, आदि लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

मकसद

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस इंटर्नशिप योजना के माध्यम से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सरकारी कामकाज और सामाजिक योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं. जानकारी के लिए बता दें, महिला उम्मीदवारों को सिर्फ एक बार ही इस इंटर्नशिप योजना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, वे भविष्य में फिर से इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

