NABARD Recruitment 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए खुशखबरी, नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट के 162 पदों पर निकली वैकेंसी, फटाफट करें आवेदन

NABARD Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने डेवलपमेंट असिस्टेंट के कुल 162 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन 162 पदों पर निकली वैकेंसी

डेवलपमेंट असिस्टेंट - 159 पद

डेवलपमेंट असिस्टेंट (हिंदी) - 03 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट के पास कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज के साथ अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS- 550 रुपये

SC/ST/PwBD - 100 रुपये

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन प्रीलिम परीक्षा

ऑनलाइन मेंस परीक्षा

लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट

इस दिन होगी परीक्षा

प्रीलिम परीक्षा - 21 फरवरी, 2026

मेंस परीक्षा - 12 अप्रैल, 2026

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती और वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

