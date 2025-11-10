Advertisement
NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में बंपर भर्ती शुरू, असिस्टेंट मैनेजर पदों पर आज ही करें आवेदन, 1 लाख तक होगी सैलरी!

NABARD Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एन्ड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-A) के 91 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:35 PM IST
NABARD Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश और तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-A) के विभिन्न 91 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 08 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

इन 91 पदों पर निकली वैकेंसी

  • असिस्टेंट मैनेजर {रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस (RDBS)} - 85 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (लीगल) - 02 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (प्रोटोकॉल & सिक्योरिटी) - 04 पद 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री होनी. इसी के साथ CA/CS/ICAI/PG/LLB/ICWA/PGDM/MBA आदि करने वाले उम्मीदवार भी जारी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

चयन प्रक्रिया

  • प्रीलिम्स परीक्षा

  • मेंस परीक्षा

  • साइकोमेट्रिक टेस्ट 

  • इंटरव्यू

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन और सूचना शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

वर्ग आवेदन शुल्क   सूचना शुल्क
SC/ ST/ PWBD नि:शुल्क 150 
अन्य सभी वर्ग 700  150

इस दिन होगी परीक्षा 

  • प्रीलिम्स परीक्षा - 20 दिसंबर, 2025

  • मेंस परीक्षा - 25 जनवरी, 2026

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 नवंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 44,500 से 89,150 रुपये प्रति महीने तक होगी. इसी के साथ उम्मीदवारों को अन्य प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे, सभी को मिलाकर सैलरी लगभग 01 लाख रुपये प्रति महीने तक हो सकती है. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

