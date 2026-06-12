/NABARD Internship 2026: कॉलेज के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, बिना एग्जाम मिलेगा 20000 रुपये स्टाइपेंड

NABARD Internship 2026: अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में किसी प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की ओर से एक इंटर्नशिप स्कीम के तहत प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों को बिना किसी लिखित परीक्षा में शामिल हुए आवेदन करने का मौका मिल सकता है.