/NABARD Internship 2026: कॉलेज के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, बिना एग्जाम मिलेगा 20000 रुपये स्टाइपेंड

NABARD Internship 2026: अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में किसी प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की ओर से एक इंटर्नशिप स्कीम के तहत प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत उम्मीदवारों को बिना किसी लिखित परीक्षा में शामिल हुए आवेदन करने का मौका मिल सकता है.
इसके तहत चयनित स्टूडेंट्स को हर महीने 20,000 रुपये तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार पहले NABARD Internship Scheme 2026 क्या है? ये जान लीजिए.
नाबार्ड स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम 2026-27 के तहत कुल 39 सीटें हैं. इंटर्नशिप की कुल अवधि 2 या 3 महीने तक की है. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 10 जून 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू है और 16 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जानकारी 17 जून 2026 को जारी की जाएगी जिसे नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत किसी लिखित परीक्षा के बिना सिर्फ उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आवेदन में दी गई जानकारी समेत अन्य मानकों को देखते हुए चयन किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद NABARD के इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिल सकता है. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को NABARD की आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाना होगा.
होमपेज पर इंटर्नशिप के सेक्शन में फॉर्म शो होगा, उस पर क्लिक करने के बाद गूगल फॉर्म ओपन होगा.
उसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज कर दीजिए और फिर एक बार सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए.
आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए.
इस इंटर्नशिप से संबंधित अन्य जानकारी के लिए नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.