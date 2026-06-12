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NABARD Internship 2026: कॉलेज के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, बिना एग्जाम मिलेगा 20000 रुपये स्टाइपेंड

NABARD Internship 2026: अगर आप फ्रेशर हैं या अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. आप एक ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के 20,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलता है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:26 AM IST
NABARD Internship 2026: कॉलेज के छात्रों के लिए सुनहरा मौका, बिना एग्जाम मिलेगा 20000 रुपये स्टाइपेंड
Image Credit: NABARD Internship 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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