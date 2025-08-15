NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में सालाना 30 लाख सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आज ही करें आवेदन, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

NABARD Recruitment Vacancy 2025: बैंकिंग सेक्टर में सुनहरा करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) में कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदनवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2025 तय की गई है. इसलिए जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

इन पदों पर निकली भर्ती

लीगल ऑफिसर - 1 पद

रिमोट सेंसिंग एंड GIS एनालिस्ट - 3 पद

सॉफ्टवेयर डेवलपर - 1 पद

आयु सीमा

लीगल ऑफिसर - 35 से 65 साल

रिमोट सेंसिंग एंड GIS एनालिस्ट - 21 से 45 साल

सॉफ्टवेयर डेवलपर - 21 से 45 साल

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा नहीं देना होगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसमें- SC, ST, PWBD वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये + GST और अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 700 + 150 रुपये GST का भुगतान करना होगा.

इतनी होगी सैलरी

लीगल ऑफिसर - 24 से 30 लाख सालाना

रिमोट सेंसिंग एंड GIS एनालिस्ट - 12 से 19.2 लाख सालाना

सॉफ्टवेयर डेवलपर - 12 से 24 लाख सालाना

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बैचलर या मास्टर की डिग्री के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए. योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां Recruitment to the post of Specialists on contract - 2025 - 26 - DCAS, FSDD लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

