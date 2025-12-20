NABARD Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... नाबार्ड में निकली भर्ती; हर महीने मिलेगी 3 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी

Advertisement
NABARD Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? नाबार्ड में स्पेशलिस्ट पदों पर नई भर्तियां निकली हैं जिसमें 3 लाख रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 11:47 AM IST
NABARD Recruitment 2025: बैंक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक शानदार अवसर है. बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने नई भर्तियां निकाली हैं. अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक है जिससे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. आरएमडी, डीआईटी, डीईएआर, डीओआर और डीडीएमएबीआई जैसे विभागों में नाबार्ड की ओर से भर्ती की जाएगी. इस स्पेशलिस्ट पद भर्ती के लिए अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?

NABARD Vacancy: कब तक आवेदन का मौका?

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के स्पेशलिस्ट पदों पर आवेदन के लिए आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 है. आधिकारिक वेबसाइट nabard.org के जरिए उम्मीदवारों को आवेदन का लिंक मिल सकेगा. आवेदन के लिए जनरल समेत अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये का आवेदन शुल्क चुकाना होगा. जबकि, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है. इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए या सीए या फिर सीएस समेत लगभग 10 साल का बैंकिंग अनुभव जरूरी है.
  • रिस्क मैनेजर पद के लिए फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स स्टैटिक्स आदि में बैचलर डिग्री समेत 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.
  • मार्केट रिस्क पद के लिए फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट या इकोनोमेट्रिक्स या मैथमेटिक्स या एमबीए या पीजीपीएम या पीजीडीएम होना जरूरी है. साथ ही 5 साल का अनुभव भी जरूरी है.

कैसे करें भर्ती के लिए अप्लाई?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाएं.
  2. होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा उस पर टैप करें.
  3. फिर से लॉगिन कर लें और फिर आवेदन पत्र के लिए लिंक पर क्लिक करें.
  4. मांगी जा रही जानकारी को आवेदन पत्र में भर दें, सभी डिटेल्स दस्तावेज से मेल खानी चाहिए.
  5. फोटोग्राफ, सिग्नेचर समेत अन्य दस्तावेजों को सबमिट करें.
  6. आवेदन फीस और फॉर्म को जमा करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकाल लें.

चयन प्रोसेस और सैलरी?

योग्यता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. इसके आधार पर ही चयन किया जा सकता है. भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयनित उम्मीदवार की नौकरी हर महीने 1.50 लाख रुपये से 3.85 लाख रुपये तक की सैलरी के साथ लग सकती है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी! नए साल से पहले रेल मंत्रालय की कंपनी में भर्ती जारी, जानें अप्लाई प्रोसेस और सैलरी 

