NABARD Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... नाबार्ड में निकली भर्ती; हर महीने मिलेगी 3 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी

NABARD Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? नाबार्ड में स्पेशलिस्ट पदों पर नई भर्तियां निकली हैं जिसमें 3 लाख रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है.
NABARD Recruitment 2025: बैंक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक शानदार अवसर है. बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने नई भर्तियां निकाली हैं. अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए आवेदन लिंक एक्टिव कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक है जिससे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. आरएमडी, डीआईटी, डीईएआर, डीओआर और डीडीएमएबीआई जैसे विभागों में नाबार्ड की ओर से भर्ती की जाएगी. इस स्पेशलिस्ट पद भर्ती के लिए अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं?
NABARD Vacancy: कब तक आवेदन का मौका?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के स्पेशलिस्ट पदों पर आवेदन के लिए आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 है. आधिकारिक वेबसाइट nabard.org के जरिए उम्मीदवारों को आवेदन का लिंक मिल सकेगा. आवेदन के लिए जनरल समेत अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये का आवेदन शुल्क चुकाना होगा. जबकि, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है.
कौन कर सकता है आवेदन?
कैसे करें भर्ती के लिए अप्लाई?
चयन प्रोसेस और सैलरी?
योग्यता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. इसके आधार पर ही चयन किया जा सकता है. भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयनित उम्मीदवार की नौकरी हर महीने 1.50 लाख रुपये से 3.85 लाख रुपये तक की सैलरी के साथ लग सकती है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
