NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में टेक्निकल सुपरवाइजर के 63 पदों पर निकली भर्ती, 26 अगस्त से पहले करें आवेदन, 1.15 लाख तक होगी सैलरी
नौकरी

NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में टेक्निकल सुपरवाइजर के 63 पदों पर निकली भर्ती, 26 अगस्त से पहले करें आवेदन, 1.15 लाख तक होगी सैलरी

NABARD Recruitment 2025 Notification: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) में टेक्निकल सुपरवाइजर के कई पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 26 अगस्त, 2025 तय की गई है. 

 

Aug 16, 2025, 07:15 PM IST
NABARD Recruitment 2025: नाबार्ड में टेक्निकल सुपरवाइजर के 63 पदों पर निकली भर्ती, 26 अगस्त से पहले करें आवेदन, 1.15 लाख तक होगी सैलरी

NABARD Technical Supervisor Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने टेक्निकल सुपरवाइजर के अलग-अलग 63 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabcons.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं. वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

इन पदों पर निकली वैकेंसी

  • जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर (सिविल) - 34 पद 

  • जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) - 57 पद 

  • चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर (सिविल) - 1 पद

  • चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर (इलेक्ट्रिकल) - 1 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए. वहीं, उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार 3 से 7 साल तक काम करने का अनुभव भी होनी चाहिए.  

NABARD में सालाना 30 लाख सैलरी वाली नौकरी पाने का सुनहरा मौका, आज ही करें आवेदन

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार निर्धारित किया गया है. जिससे ज्यादा उम्र के कैंडिडेट पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे. 

  • जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर - 35 साल

  • चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर  -  45 साल

चयन प्रक्रिया
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. वहीं, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. 

इतनी होगी सैलरी

  • जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर - 45 हजार रुपये प्रति महीने

  • चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर - 1,15,000 हजार रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabcons.com पर जाएं.

  • होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

LIC में AAO और AE के 841 पदों पर निकली वैकेंसी,आज से शुरू हुआ आवेदन,इतनी होगी सैलरी 

Deepa Mishra

;