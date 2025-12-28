NABARD Recruitment 2025: युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका! यंग प्रोफेशनल्स पदों पर आवेदन शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

NABARD Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने यंग प्रोफेशनल्स के विभिन्न 44 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 44 पदों पर निकली वैकेंसी

इकोनॉमिक्स - 03 पद

डेटा साइंस - 04 पद

साइबर सिक्योरिटी - 01 पद

एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन - 02 पद

ग्राफिक डिजाइनिंग - 01 पद

PR, आउटरीच और डॉक्यूमेंटेशन - 02 पद

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - 12 पद

जियोइंफॉर्मेटिक्स- 01 पद

डेवलपमेंट मैनेजमेंट - 03 पद

प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग - 04 पद

फाइनेंस - 06 पद

UI/UX डिजाइनिंग - 01 पद

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग - 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

एप्लीकेशन स्क्रीनिंग

इंटरव्यू

मेडिकल फिटनेस

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

इतनी होगी स्टाइपेंड/सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 70,000 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

