/NAEL Recruitment 2026: 10वीं पास, ITI और ग्रेजुएट के लिए नैनी एयरोस्पेस में भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

NAEL Recruitment 2026: क्या आप भी डिफेंस सेक्टर में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और 10वीं पास, ITI या ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL) में नई वैकेंसी निकली है जिसके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है. इस भर्ती के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन समेत कई ट्रेडों के साथ HR, फाइनेंस, IT और IMM विभाग में नियुक्तियां की जाएंगी. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. आइए जानते हैं नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड में कुल कितनी वैकेंसी हैं? कौन आवेदन कर सकता है और चयन प्रक्रिया समेत अन्य संबंधित डिटेल्स जानते हैं.
ऑपरेटर एसएस (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक FTE बेसिस)- 8 पद खाली
ऑपरेटर एसएस (इलेक्ट्रीशियन FTE बेसिस)- 6 पद खाली
ऑपरेटर एसएस (फिटर FTE बेसिस)- 5 पद खाली
जूनियर असिस्टेंट (IMM)- 3 पद खाली
जूनियर असिस्टेंट (HR)- 2 पद खाली
जूनियर असिस्टेंट (Fin.)- 2 पद खाली
जूनियर असिस्टेंट (IT)- 2 पद खाली
शैक्षणिक योग्यता:- ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना और संबंधित ट्रेड (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर या इलेक्ट्रीशियन) में 2 वर्षीय फुल-टाइम ITI (NTC) होना अनिवार्य है. वहीं, जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए संबंधित विषय में फुल-टाइम स्नातक डिग्री के साथ पदानुसार कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, टाइपिंग या बीसीए जैसी अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है. पार्ट-टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एजुकेशन या ई-लर्निंग से प्राप्त शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे.
जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए प्रति आवेदन फीस 200 रुपये है.
एससी/एसटी/पीएच के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है.
नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nael.co.in पर जाए.
होम पेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में NAEL Vacancy 2026 शो होगा.
उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा.
आप चाहें तो nael.reg.org.in/Register इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं.
यहां पर सभी डिटेल्स को दर्ज करें और आवेदन फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट कर दें.