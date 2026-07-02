/NAEL Recruitment 2026: 10वीं पास, ITI और ग्रेजुएट के लिए नैनी एयरोस्पेस में भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

NAEL Recruitment 2026: क्या आप भी डिफेंस सेक्टर में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं और 10वीं पास, ITI या ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. दरअसल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL) में नई वैकेंसी निकली है जिसके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है. इस भर्ती के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.