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NAEL Recruitment 2026: 10वीं पास, ITI और ग्रेजुएट के लिए नैनी एयरोस्पेस में भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

NAEL Recruitment 2026: नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL) द्वारा नई भर्तियां निकाली गई हैं जिसके तहत ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. 10वीं पास, ITI और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता से लेकर आवेदन प्रक्रिया और सैलरी आदि के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:32 PM IST
NAEL Recruitment 2026: 10वीं पास, ITI और ग्रेजुएट के लिए नैनी एयरोस्पेस में भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
Image Credit: NAEL Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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