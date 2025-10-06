Nagaland Police Recruitment 2025: 6ठीं से 8वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले, नागालैंड में पुलिस कांस्टेबल के 1176 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

Nagaland Police Constable Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नागालैंड सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के 1176 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गया है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए नागालैंड के मूल निवासी (महिला/पुरुष) ही आवेदन कर सकेंगे, जिसमें पिछड़ी जनजातियां वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 6ठीं कक्षा की डिग्री और नागा जनजातियां वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के पास 8वीं कक्षा की डिग्री होना अनिवार्य है.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क 300 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी.

चयन प्रक्रिया

PST (शारीरिक मानक परीक्षण)

PET (शारीरिक दक्षता परीक्षा)

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

मेडिकल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी लेवल-3 के अनुसार (GP-1800) रुपये होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nagalandpolicerecruitment.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं.

