युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1176 कॉन्स्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

ये भर्ती विशेष रूप से नागालैंड के मूल निवासी पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है. इस मौके का फायदा उठाकर उम्मीदवार न केवल सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं. नागालैंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. जो उम्मीदवार नागालैंड के मूल निवासी हैं और पुलिस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहद ही शानदार मौका है.

आवेदन

नागालैंड ने Nagaland Police Recruitment 2025 के तहत कुल 1176 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://nagalandpolicerecruitment.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 है. ये पूरी प्रक्रिया जिला मुख्यालयों पर आयोजित ओपन रैली के माध्यम से पूरी की जाएगी. सरकार द्वारा उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और निर्धारित योग्यता मानकों की जांच कर लें.

शैक्षणिक योग्यता

नागालैंड पुलिस भर्ती में अलग-अलग जनजातियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं. पिछड़ी जनजातियों के उम्मीदवारों को कम से कम कक्षा 6 पास होना जरूरी है जबकि अन्य नागा जनजातियों के उम्मीदवारों को कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है.

उम्र

उम्मीदवारों की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्र की गणना 30 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों और आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के से किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे. सबसे पहले उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा. पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5.3 फीट और महिलाओं के लिए 5.0 फीट तय की गई है. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार इन चरणों को पार करेंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और अंत में इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन होगा.

आवेदन शुल्क

सभी उम्मीदवारों को 300 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा जो ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड के माध्यम से भरा जा सकता है. बिना शुल्क जमा किए गए आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और 22 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी.