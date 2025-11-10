Advertisement
trendingNow12995916
Hindi Newsनौकरी

युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1176 कॉन्स्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

Nagaland Police Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नागालैंड से बड़ी खुशखबरी आई है. नागालैंड सरकार ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 1176 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 1176 कॉन्स्टेबल पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

ये भर्ती विशेष रूप से नागालैंड के मूल निवासी पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है. इस मौके का फायदा उठाकर उम्मीदवार न केवल सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं. नागालैंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. जो उम्मीदवार नागालैंड के मूल निवासी हैं और पुलिस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहद ही शानदार मौका है.

  1. नागालैंड ने Nagaland Police Recruitment 2025 के तहत कुल 1176 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://nagalandpolicerecruitment.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 है.

आवेदन 
नागालैंड ने Nagaland Police Recruitment 2025 के तहत कुल 1176 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://nagalandpolicerecruitment.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 है. ये पूरी प्रक्रिया जिला मुख्यालयों पर आयोजित ओपन रैली के माध्यम से पूरी की जाएगी. सरकार द्वारा उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और निर्धारित योग्यता मानकों की जांच कर लें.

शैक्षणिक योग्यता
नागालैंड पुलिस भर्ती में अलग-अलग जनजातियों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं. पिछड़ी जनजातियों के उम्मीदवारों को कम से कम कक्षा 6 पास होना जरूरी है जबकि अन्य नागा जनजातियों के उम्मीदवारों को कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उम्र 
उम्मीदवारों की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्र की गणना 30 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों और आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे होगा चयन
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के से किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे. सबसे पहले उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा. पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5.3 फीट और महिलाओं के लिए 5.0 फीट तय की गई है. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार इन चरणों को पार करेंगे, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और अंत में इंटरव्यू के बाद फाइनल चयन होगा.

आवेदन शुल्क
सभी उम्मीदवारों को 300 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा जो ऑनलाइन मोड जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड के माध्यम से भरा जा सकता है. बिना शुल्क जमा किए गए आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और 22 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

nagaland police recruitmentjob search

Trending news

J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
Tamil Nadu
70 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए बल्‍ले-बल्ले, इन राज्यों में जिंदगी होगी 'जन्नत'
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
Karnataka politics
बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने से भड़की भाजपा, लगाया डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
shashi tharoor news
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया