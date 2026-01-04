Advertisement
NALCO Recruitment 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 110 पदों पर आवेदन शुरू, 1.4 लाख होगी मंथली सैलरी

NALCO Recruitment 2026 Vacancy: नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (NALCO) ने  ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (GET) के 110 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:21 PM IST
NALCO Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (NALCO) ने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (GET) के कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 02 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

GET के इन 110 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • मैकेनिकल - 59 पद

  • इलेक्ट्रिकल - 27 पद

  • केमिकल - 24 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन या M.Tech की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 22.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 40,000 से 1,40,000 रुपये प्रति महीने होंगे. 

आवेदन शुल्क 

  • जनरल/OBC/EWS - 500 रुपये 

  • SC/ST/PwBD/डिपार्टमेंटल कैंडिडेट - 100 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • GATE स्कोर

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

NALCO GET Recruitment 2026

