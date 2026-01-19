NALCO Recruitment 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए खुशखबरी, मैनेजर बनने का गोल्डन चांस, 2.2 लाख तक होगी मंथली सैलरी

NALCO Manager Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने मैनेजर के कुल 48 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 02 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

मैनेजर के इन 48 पदों पर निकली वैकेंसी-

मैनेजर (सिविल) - 02 पद Add Zee News as a Preferred Source

मैनेजर (मैकेनिकल) - 12 पद

मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) - 08 पद

मैनेजर (केमिकल) - 20 पद

मैनेजर (E&I) - 06 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या संबंधित विषयों में डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: NABARD Recruitment 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए खुशखबरी, नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट के 162 पदों पर निकली वैकेंसी, फटाफट करें आवेदन

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 02.02.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी मंथली सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की मंथली सैलरी 80,000 से 2,20,000 रुपये प्रति महीने होंगे.

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS - 1,000 रुपये

SC/ST/PwBD - 500 रुपये

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nalcoindia.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: India Exim Bank Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में एंट्री का शानदार चांस, मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन शुरू, 21 से 28 साल वालों के पास मौका