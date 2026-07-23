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National Book Trust Recruitment 2026: आर्ट्स ग्रेजुएट्स लिए 70000 रुपये की नौकरी, बस इस पते पर भेजना होगा आवेदन फॉर्म

National Book Trust Recruitment 2026: क्या आपने आर्ट्स की पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं? तो आपके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी हासिल करने का मौका है. आइए यंग प्रोफेशनल पदों पर निकली भर्ती के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:05 AM IST
National Book Trust Recruitment 2026: आर्ट्स ग्रेजुएट्स लिए 70000 रुपये की नौकरी, बस इस पते पर भेजना होगा आवेदन फॉर्म

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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