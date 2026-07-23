National Book Trust Recruitment 2026: आर्ट्स ग्रेजुएट्स लिए 70000 रुपये की नौकरी, बस इस पते पर भेजना होगा आवेदन फॉर्म

इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं किए जा सकते. आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन फॉर्म के फॉर्मेट को डाउनलोड कर प्रिंट निकालें. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें. शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे निर्धारित पते पर अंतिम तिथि से पहले भेज दें. डाक भेजने का पता: 'Deputy Director (A&E) National Book Trust, India 5, Institutional Area, Vasant Kunj New Delhi-110070'