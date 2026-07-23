National Book Trust Recruitment 2026: आर्ट्स ग्रेजुएट्स लिए 70000 रुपये की नौकरी, बस इस पते पर भेजना होगा आवेदन फॉर्म

National Book Trust Recruitment 2026: सरकारी संस्थानों में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) ने यंग प्रोफेशनल पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. अगर आपने आर्ट्स या उससे जुड़े किसी विषय में ग्रेजुएशन किया है और इवेंट मैनेजमेंट का अनुभव रखते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है.
चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 60,000 से 70,000 रुपये तक का सैलरी मिलेगी. हालांकि, इस भर्ती में आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे. आइए जानते हैं यंग प्रोफेशनल पदों पर निकली भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं.
नेशनल बुक ट्रस्ट देशभर में पुस्तक मेले, साहित्यिक उत्सव और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है. इस भर्ती के तहत नियुक्त होने वाले यंग प्रोफेशनल को इन आयोजनों की योजना बनाने, उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करने और अलग-अलग संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके अलावा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करना, डेटा संकलित करना, प्रदर्शकों और प्रकाशकों के साथ संपर्क बनाए रखना भी उनकी भूमिका का हिस्सा होगा.
इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज या संबंधित आर्ट्स विषय में स्नातक होना आवश्यक है. साथ ही उम्मीदवार के पास किसी सरकारी विभाग, सांस्कृतिक संस्था या प्रतिष्ठित संगठन में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए. ये अनुभव प्रदर्शनी, सम्मेलन, पुस्तक मेले, सार्वजनिक कार्यक्रम या बड़े आयोजनों के संचालन से जुड़ा होना चाहिए.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 32 साल तय की गई है. इससे अधिक उम्र के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
उम्मीदवारों को 60,000 रुपये से 70,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा. नियुक्ति मैनपावर एजेंसी के माध्यम से कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर होगी. शुरुआती अनुबंध तीन महीने का रहेगा, जिसे जरूरत के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है. चयन प्रक्रिया के तहत आवेदनों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के समय सभी मूल दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम चयन किया जाएगा.
इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं किए जा सकते. आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन फॉर्म के फॉर्मेट को डाउनलोड कर प्रिंट निकालें. आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सावधानी से भरें. शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे निर्धारित पते पर अंतिम तिथि से पहले भेज दें. डाक भेजने का पता: 'Deputy Director (A&E) National Book Trust, India 5, Institutional Area, Vasant Kunj New Delhi-110070'