NFSU Recruitment 2025: 40 साल तक की उम्र वालों के लिए खुशखबरी! साइंटिफिक ऑफिसर और लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती शुरू

NFSU Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल फॉरेंसिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी (NFSU) ने साइंटिफिक ऑफिसर और लेबोरेटरी असिस्टेंट के विभिन्न 30 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nfsu.ac.in पर जाकर 18 जनवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:52 PM IST
NFSU Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल फॉरेंसिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी (NFSU) ने साइंटिफिक ऑफिसर और लेबोरेटरी असिस्टेंट के विभिन्न 30 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nfsu.ac.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 30 पदों पर निकली वैकेंसी

  • सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (जांच संबंधी फोरेंसिक मनोविज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र)) - 01 पद

  • सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (खुशी और कल्याण केंद्र) - 01 पद

  • जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (खुशी और कल्याण केंद्र) - 01 पद

  • जूनियर साइंटिफिक  ऑफिसर (मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स) - 01 पद

  • जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (DNA फोरेंसिक्स) - 01 पद

  • सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स) - 01 पद

  • लेबोरेटरी असिस्टेंट - 24# पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, Phd की डिग्री की डिग्री के साथ निर्धारित सालों का कार्य अनुभव और अन्य पात्रता होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: NCERT Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ा अवसर! नॉन टीचिंग के 173 पदों पर भर्ती शुरू, जानिए योग्यता और सैलरी

आयु सीमा 

  • सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (जांच संबंधी फोरेंसिक मनोविज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र)) -अधिकतम 40 साल 

  • सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (खुशी और कल्याण केंद्र) - अधिकतम 40 साल 

  • जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (खुशी और कल्याण केंद्र) - अधिकतम 35 साल 

  • जूनियर साइंटिफिक  ऑफिसर (मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स) - अधिकतम 35 साल 

  • जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (DNA फोरेंसिक्स) - अधिकतम 35 साल 

  • सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स) - अधिकतम 30 साल

  • लेबोरेटरी असिस्टेंट - न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल 

आवेदन शुल्क

  • जनरल/EWS/OBC - 500 रुपये 

  • SC/ST/PwBD, महिला - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nfsu.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: CIL Recruitment 2025: कोल इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनी पदों पर निकली वैकेंसी, जानिए कौन कर सकता है आवेदन, कितनी होगी सैलरी?

