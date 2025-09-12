NHM Recruitment 2025: नेशनल हेल्थ मिशन में कई पदों पर निकली भर्ती, 67 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन, इतनी होगी सैलरी

National Health Mission Recruitment 2025: मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) मुर्शिदाबाद ने अलग-अलग 63 पदों पर कांट्रेक्चुअल बेसिस पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में जारी पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbhealth.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

मेडिकल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास MBBS/MD/DNB की डिग्री होनी चाहिए. पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास लैब या हेल्थ साइंस में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होनी चाहिए. वहीं, ऑडियोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए. हालांकि, योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 67 साल निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें: इंडियन ओवरसीज बैंक में 127 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू,1 लाख तक होगी सैलरी​

चयन प्रक्रिया

एकेडमिक स्कोर

एक्सपीरियंस

इंटरव्यू

इन 63 पदों पर निकली भर्ती

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (मेडेसिन) - 07 पद

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (पेडियाट्रिक्स) - 07 पद

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (G & O) - 07 पद

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (ऑप्टोमेट्रिस्ट) - 07 पद

AFHC मेडिकल ऑफिसर - 02 पद

मेडिकल ऑफिसर - 07 पद

मेडिकल ऑफिसर UHWC - 13 पद

माइक्रोबायोलॉजिस्ट (मेडिकल) NTEP - 01 पद

STS - 04 पद

STLS - 02 पद

लेबोरेटरी टेक्नीशियन - 01 पद

सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन - 02 पद

TBHV - 01 पद

डिस्ट्रिक्ट PPM कोऑर्डिनेटर - 01 पद

ऑडियोलॉजिस्ट - 01 पद

इतनी होगी सैलरी

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (मेडेसिन) - 3,000 रुपये प्रतिदिन

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (पेडियाट्रिक्स) - 3,000 रुपये प्रतिदिन

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (G&O) - 3,000 रुपये प्रतिदिन

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (ऑप्टोमेट्रिस्ट) - 3,000 रुपये प्रतिदिन

AFHC मेडिकल ऑफिसर - 60,000 रुपये प्रति महीने

मेडिकल ऑफिसर - 60,000 रुपये प्रति महीने

मेडिकल ऑफिसर UHWC - 60,000 रुपए प्रति महीने

माइक्रोबायोलॉजिस्ट (मेडिकल) NTEP - 70,000 रुपए प्रति महीने

STS - 25,000 रुपए प्रति महीने

STLS - 25,000 रुपए प्रति महीने

लेबोरेटरी टेक्नीशियन - 22,000 रुपए प्रति महीने

सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन - 25,000 रुपए प्रति महीने

TBHV - 18,000 रुपए प्रति महीने

डिस्ट्रिक्ट PPM कोऑर्डिनेटर - 26,000 रुपए प्रति महीने

ऑडियोलॉजिस्ट- 25,000 रुपए प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्पेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbhealth.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों के दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर निकली भर्ती,जल्दी करें आवेदन,इतनी होगी सैलरी