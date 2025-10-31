Advertisement
trendingNow12983356
Hindi Newsनौकरी

NHAI Recruitment 2025: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 84 पदों पर निकली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी, बिना देरी करें आवेदन

NHAI Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विभिन्न 84 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NHAI Recruitment 2025: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 84 पदों पर निकली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी, बिना देरी करें आवेदन

NHAI Recruitment 2025 Notification: भारत के अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी पाने का होता है. यदि आप भी ऐसे ही उम्मीदवारों में से एक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर, अकाउंटेंट सहित विभिन्न 84 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

इन 84 पदों पर निकली वैकेंसी

  • डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स) - 09 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - 01 पद

  • जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर - 01 पद

  • अकाउंटेंट - 42 पद

  • स्टेनोग्राफर - 31 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

  • डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स): सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA की डिग्री होनी चाहिए.

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

  • जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी में मास्टर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा माध्यम के रूप में हो.

  • अकाउंटेंट: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) में इंटरमीडिएट या कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) में इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए.

  • स्टेनोग्राफर: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

पद अनुसार उम्मीदवारों का अधिकतम आयु इस प्रकार निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

  • डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स) - 30 साल

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - 30 साल

  • जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर - 30 साल 

  • अकाउंटेंट - 30 साल

  • स्टेनोग्राफर - 28 साल

ये भी पढ़ें: RRB JE Recruitment 2025: रेलवे में 2569 पदों पर निकली भर्ती, 18 से 33 साल वालों के लिए आवेदन शुरू, जानिए पूरी डिटेल्स

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल, OBC, EWs - 500 रुपए

  • SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

इतनी होगी सैलरी 

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार इस प्रकार होगी.

  • डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस एंड अकाउंट्स) - 56,100 से 1,77500 रुपये प्रति महीने

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

  • जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

  • अकाउंटेंट - 29,200 से 92,300 रुपये प्रति महीने

  • स्टेनोग्राफर - 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं.

  • होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंग पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के 149 पदों पर निकली वैकेंसी, 45 साल तक की उम्र वालों की होगी सीधी भर्ती, तुरंत करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NHAI Recruitment 2025

Trending news

अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
Jammu and Kashmir news
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या