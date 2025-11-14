Advertisement
NIT Recruitment 2025: नेशनल इंस्टीट्वीट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन-टीचिंग पदों पर बंपर भर्ती, 56 साल तक की उम्र वालों के पास सुनहरा मौका

NIT Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल इंस्टीट्वीट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) ने नॉन-टीचिंग के विभिन्न 118 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट nitdgp.ac.in पर शुरू हो गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:43 PM IST
NIT Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Technology), NIT नागपुर ने नॉन-टीचिंग के ग्रुप-A, ग्रुप-B और ग्रुप-C के विभिन्न 118 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तारीख 03 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं. वे आधिकारिक वेबसाइट nitdgp.ac.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

इन 118 पदों पर निकली वैकेंसी
ग्रुप-A

  • प्रिंसिपल साइंटिफिक/प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर - 02 पद 

  • सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर - 01 पद 

  • डिप्टी लाइब्रेरियन - 01 पद

  • सीनियर SAS ऑफिसर - 01 पद

  • मेडिकल ऑफिसर - 01 पद

  • असिस्टेंट रजिस्ट्रार - 01 पद

  • असिस्टेंट लाइब्रेरियन - 01 पद

  • साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर - 01 पद 

ग्रुप-B

  • टेक्निकल असिस्टेंट/जूनियर इंजीनियर - 25 पद

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - 01 पद

  • सुपरिटेंडेंट - 05 पद

ग्रुप-C

  • सीनियर टेक्नीशियन - 13 पद

  • सीनियर असिस्टेंट - 07 पद

  • टेक्नीशियन - 26 पद

  • जूनियर असिस्टेंट - 14 पद

  • लैब अटेंडेंट/ऑफिस अटेंडेंट - 17 पद

आवेदन शुल्क 

  • ग्रुप-A (UR/OBC/EWS) - 1500 रुपये 

  • ग्रुप-B, ग्रुप-C (UR/OBC/EWS) - 1000 रुपये 

इतनी होगी सैलरी और ग्रेड-पे

  • प्रिंसिपल साइंटिफिक/प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर : पे लेवल-14 + 1,0000 रुपये

  • सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर : पे लेवल-13 + 8,700 रुपये

  • डिप्टी लाइब्रेरियन : पे लेवल-12 + 7,600 रुपये

  • सीनियर SAS ऑफिसर : पे लेवल-12 + 7,600 रुपये

  • मेडिकल ऑफिसर : पे लेवल-10 + 5,400 रुपये

  • असिस्टेंट रजिस्ट्रार : पे लेवल-10 + 5,400 रुपये

  • असिस्टेंट लाइब्रेरियन : पे लेवल-10 + 5,400 रुपये

  • साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर : पे लेवल-10 + 5,400 रुपये

  • टेक्निकल असिस्टेंट/जूनियर इंजीनियर : पे लेवल-6 + 4,200 रुपये

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट : पे लेवल-6 + 4,200 रुपये

  • सुपरिटेंडेंट : पे लेवल-6 + 4,200 रुपये

  • सीनियर टेक्नीशियन : पे लेवल-4 + 2,400 रुपये

  • सीनियर असिस्टेंट : पे लेवल-4 + 2,400 रुपये

  • टेक्नीशियन : पे लेवल-3 + 2,000 रुपये

  • जूनियर असिस्टेंट : पे लेवल-3 + 2,000 रुपये

  • लैब अटेंडेंट/ऑफिस अटेंडेंट : पे लेवल-1 + 1,800 रुपये

अधिकतम आयु सीमा 

  • प्रिंसिपल साइंटिफिक/प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर - 56 साल

  • सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर - 56 साल

  • डिप्टी लाइब्रेरियन - 50 साल

  • सीनियर SAS ऑफिसर - 50 साल

  • मेडिकल ऑफिसर - 35 साल

  • असिस्टेंट रजिस्ट्रार - 35 साल

  • असिस्टेंट लाइब्रेरियन - 35 साल

  • साइंटिफिक/टेक्निकल ऑफिसर - 35 साल

  • टेक्निकल असिस्टेंट/जूनियर इंजीनियर - 30 साल

  • लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - 30 साल

  • सुपरिटेंडेंट - 30 साल

  • सीनियर टेक्नीशियन - 33 साल

  • सीनियर असिस्टेंट - 33 साल

  • टेक्नीशियन - 27 साल

  • जूनियर असिस्टेंट - 27 साल

  • लैब अटेंडेंट/ऑफिस अटेंडेंट - 27 साल

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

  • ग्रुप-ए : पद से संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से BE/B.Tech, M.Sc, MCA, MD या अन्य मास्टर डिग्री होनी चाहिए.

  • ग्रुप-बी : पद से संबंधि विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा.

  • ग्रुप-सी : पद से संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की डिग्री के साथ ITI या डिप्लोमा.

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट

  • ट्रेड टेस्ट

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलों करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nitdgp.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

NIT Recruitment 2025

