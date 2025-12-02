Advertisement
Sarkari Naukri: नेवल डॉकयार्ड में 320 पदों पर भर्ती शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका

Naval Dockyard Apprentices 2025: नेवल डॉकयार्ड ने अप्रेंटिस के अलग-अलग कुल 320 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 02 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:03 PM IST
Sarkari Naukri: नेवल डॉकयार्ड में 320 पदों पर भर्ती शुरू, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका

Naval Dockyard Apprentices 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, विशाखापट्टनम ने अप्रेंटिस के विभिन्न 320 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 02 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे ऑफलाइन मोड में तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. वहीं, लिखित परीक्षा का आयोजन 22 मार्च, 2026 को किए जाने की उम्मीद है.

इन 320 पदों पर निकली वैकेंसी

  • मैकेनिक डीजल - 32 पद

  • मशीनिस्ट - 12 पद

  • मैकेनिक - 06 पद

  • फाउंड्रीमैन - 03 पद

  • फिटर - 60 पद

  • पाइप फिटर - 30 पद

  • इलेक्ट्रीशियन - 35 पद

  • इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक - 05 पद

  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 17 पद

  • वेल्डर - 20 पद

  • शीट मेटल वर्कर - 30 पद

  • शीप राइट - 30 पद

  • पेंटर - 15 पद

  • मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स- 10 पद

  • कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट - 15 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से SSC/10वीं की डिग्री और ITI (NCVT/SCVT) की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल निर्धारित किया गया है.

ये भी पढ़ें: SBI SCO Recruitment 2025: 20 से 42 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 996 पदों पर भर्ती शुरू, जानिए कितनी होगी सैलरी

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • स्किल टेस्ट/फिजिकल टेस्ट

  • मेडिकल एग्जाम

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 9,600 से 10,560 रूपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

ऐसे करें आवेदन

  • आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन से फॉर्म डाउनलोड कर लें.

  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें. 

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म से अटैच करें.

  • फिर नीचे दिए गए पते पर डाक कर दें. 

इस पते पर डॉक करें फॉर्म

द ऑफिस इन चार्ज (फॉर अप्रेंटिसशिप), नेवल डाकयार्ड अप्रेंटिसेस स्कूल, VM नेवल बेस S.O., विशाखापटनम - 530 014, आंध्र प्रदेश. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: GPSC Recruitment 2025: 20 से 35 साल वालों के पास मौका! वेटरनरी ऑफिसर सहित 425 पदों पर भर्ती शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

