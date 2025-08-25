Naval Dockyard Recruitment 2025: नेवल डॉकयार्ड ने अप्रेंटिस के 286 पदों पर निकाली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स
Naval Dockyard Recruitment 2025: नेवल डॉकयार्ड ने अप्रेंटिस के 286 पदों पर निकाली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

Naval Dockyard Recruitment 2025 Notification: नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने अप्रेंटिस के 286 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 1 सितंबर, 2025 से आवेदन कर सकेंगे. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:37 PM IST
Naval Dockyard Recruitment 2025: नेवल डॉकयार्ड ने अप्रेंटिस के 286 पदों पर निकाली भर्ती, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

Naval Dockyard Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने अप्रेंटिस के 286 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiannavy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन विंडो 1 सितंबर, 2025 से एक्टिव हो जाएगा और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, 2025 निर्धारित किया गया है. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 8वीं और 10वीं की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 18 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया
कैंडिडेट्स जिन्होंने ने जारी पदों के लिए अप्लाई किया है, उनका चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, आदि के आधार पर किया जाएगा. वहीं, एग्जाम सेंटर सिर्फ मुंबई रहेगा और परीक्षा का आयोजन अक्टूबर, 2025 में होने की संभावना है. 

IB में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन 

एग्जाम पैटर्न
जारी पदों के लिए अक्टूबर में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में कुल 100 अंकों के लिए कुल 100 सवाल मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ) रूप में पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रिकॉगनेशन (OMR) बेस्ड होगी. जिसमें साइंस से 35, मैथ्स से 35 और जनरल नॉलेज से 30 सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा की समय सीमा 2 घंटे की होगी. वहीं, गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. बता दें, प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होंगे. 

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर निकली वैकेंसी,15 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Naval Dockyard Recruitment 2025

;