Sarkari Naukri: नौकरी का खुला पिटारा... 8वीं-10वीं पास युवाओं के लिए नेवी में जॉब करने का सुनहरा मौका, फटाफट जानें आवेदन का तरीका

Naval Ship Repair Yard Recruitment 2025: 8वीं-10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए नेवी के साथ नौकरी करने का शानदार मौका है. आइए जानते हैं किस पद पर कितनी सैलरी के साथ नौकरी हासिल कर सकते हैं.
Naval Ship Repair Yard Recruitment 2025: सरकारी नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं? अगर हां, तो युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. नेवी के साथ करियर बनाने का प्लान है तो जल्दी से भर्ती के बारे में जान लीजिए क्योंकि बस कुछ ही दिनों में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर, रविवार है. नेवी में करियर बनाने की सोच रखने वाले उम्मीदवार अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है.
भारतीय नेवी को मेंटेनेंस और रिपेयर फेसिलिटी देने वाली नेवल शिप रिपेयर यार्ड में 210 अप्रेंटिस की भर्ती निकली है. इस दौरान चयनित उम्मीदवार को लंबे समय तक समुद्र में चल रहे जहाज में काम करने का मौका मिलता है. उम्मीदवार जहार से संबंधित तकनीकी काम कर सकते हैं.
किन पदों पर निकली भर्ती?
कितनी है आयु सीमा?
योग्यता क्या चाहिए?
रिगर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर और क्रेन ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार का 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है. फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. अन्य पद भर्ती के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई की योग्यता जरूरी है और 18 साल तक उम्र होनी चाहिए.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
नेवल शिप रिपेयर यार्ड में 210 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर है. इसके लिए पहले उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉर्म को भरकर प्रिंट आउट निकालना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र को नेवल शिप रिपेयर यार्ड के एड्रेस पर भेजना होगा. आइए अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानते हैं.
इस पते पर पोस्ट के जरिए भेजे आवेदन पत्र
‘दि ऑफिस इन चार्ज, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, कारवर, कर्नाटक- 581308’ इस एड्रेस पर आवेदन पत्र को भेजना है. साथ में कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेज दें. 8वीं, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आईटीआई मार्कशीट और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट भेज दें. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
