Advertisement
trendingNow13010861
Hindi Newsनौकरी

Sarkari Naukri: नौकरी का खुला पिटारा... 8वीं-10वीं पास युवाओं के लिए नेवी में जॉब करने का सुनहरा मौका, फटाफट जानें आवेदन का तरीका

Naval Ship Repair Yard Recruitment 2025: 8वीं-10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए नेवी के साथ नौकरी करने का शानदार मौका है. आइए जानते हैं किस पद पर कितनी सैलरी के साथ नौकरी हासिल कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukri: नौकरी का खुला पिटारा... 8वीं-10वीं पास युवाओं के लिए नेवी में जॉब करने का सुनहरा मौका, फटाफट जानें आवेदन का तरीका

Naval Ship Repair Yard Recruitment 2025: सरकारी नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं? अगर हां, तो युवाओं के लिए एक शानदार मौका है. नेवी के साथ करियर बनाने का प्लान है तो जल्दी से भर्ती के बारे में जान लीजिए क्योंकि बस कुछ ही दिनों में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर, रविवार है. नेवी में करियर बनाने की सोच रखने वाले उम्मीदवार अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है.

भारतीय नेवी को मेंटेनेंस और रिपेयर फेसिलिटी देने वाली नेवल शिप रिपेयर यार्ड में 210 अप्रेंटिस की भर्ती निकली है. इस दौरान चयनित उम्मीदवार को लंबे समय तक समुद्र में चल रहे जहाज में काम करने का मौका मिलता है. उम्मीदवार जहार से संबंधित तकनीकी काम कर सकते हैं.

किन पदों पर निकली भर्ती?

Add Zee News as a Preferred Source
  1. कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट
  2. इलेक्ट्रीशियन
  3. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
  4. फिटर
  5. मैकेनिस्ट
  6. मैकेनिक डीजल
  7. पाइप फिटर
  8. क्रेन ऑपरेटर
  9. फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर
  10. रिगर

कितनी है आयु सीमा?

  • न्यूनतम उम्र 14 साल
  • अधिकतम उम्र 18 साल

योग्यता क्या चाहिए?

रिगर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर और क्रेन ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार का 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है. फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. अन्य पद भर्ती के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई की योग्यता जरूरी है और 18 साल तक उम्र होनी चाहिए.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

नेवल शिप रिपेयर यार्ड में 210 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर है. इसके लिए पहले उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा और फॉर्म को भरकर प्रिंट आउट निकालना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र को नेवल शिप रिपेयर यार्ड के एड्रेस पर भेजना होगा. आइए अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानते हैं.

  1. सबसे पहले apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Apprenticeship Opportunities’ सेक्शन शो होगा.
  3. यहां ‘Naval Ship Repair Yard Karwar’ शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. यहां अप्रेंटिस से संबंधित जानकारी शो होगी और Uttara Kannada पर क्लिक करें.
  5. अपनी जानकारी दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें.
  6. प्रोफाइल पूरी होने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें.

इस पते पर पोस्ट के जरिए भेजे आवेदन पत्र

‘दि ऑफिस इन चार्ज, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, कारवर, कर्नाटक- 581308’ इस एड्रेस पर आवेदन पत्र को भेजना है. साथ में कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेज दें. 8वीं, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आईटीआई मार्कशीट और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट भेज दें. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IB MTS Recruitment 2025: खुफिया विभाग में बंपर भर्तियां, देश के कई राज्यों में 10वीं पास वालों को मिलेगी नौकरी! जानें अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Sarkari Naukri

Trending news

दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
DNA
हाफिज सईद से भी खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, यूं बनाया साम्राज्य
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
DNA
29 साल बाद भी न्याय नहीं, गाजियाबाद धमाके में आरोपी बरी; क्या शाहीन भी बच जाएंगी?
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
DNA
हिडमा की मौत पर JNU में निकला विजय जुलूस, क्या ढह रहा दिल्ली में 'लाल सलाम' का गढ़
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
DNA
'सुसाइड सेमिनार' करने वाली थी शातिर शाहीन, जानिए क्या था 'डॉक्टर्स सेमिनार' का मकसद
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
Mahayuti
महायुति में रार! अचानक दिल्ली आकर अमित शाह से क्या बोल गए एकनाथ शिंदे?
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
India-Afghanistan relations
व्यापार के लिए कितना मायने रखता है अजीजी का दौरा? क्या चाबहार बंदरगाह पर बनेगी बात
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
anmol bishnoi
भारत के गैंग्स को पाल रही पाकिस्तान की ISI, पैसे देकर करवाती है हाई प्रोफाइल मर्डर
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
mumbai
'बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय' आनंद दुबे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट
weather update
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम! 22 नवंबर को अचानक करवट बदलेगा मौसम, IMD का अलर्ट