NSRY Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, नेवल शिप रिपेयर यार्ड में 210 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन

NSRY Recruitment 2025 Notification: भारत के अधिकांश युवाओं के सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेवल शिप रिपेयर यार्ड (NSRY) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 210 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 210 पदों पर निकली वैकेंसी

नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार (1 साल की ट्रेनिंग) - 168 पद

नेवल शिप रिपेयर यार्ड कारवार (2 साल की ट्रेनिंग) - 12 पद

नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा (1 साल की ट्रेनिंग) - 30 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से पद अनुसार 8वीं, 10वीं और ITI की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 18 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों का स्टाइपेंड पद अनुसार 3,400 से 9,600 रुपए प्रति महीने होगा.

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा का आयोजन 100 अंकों के लिए किया जाएगा, जिसमें 100 सवाल मैथ्स, साइंस और जनरल नॉलेज विषय से पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.

वहां रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज कर अपनी प्रोफाइलिंग पूरी करें.

इसके बाद प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकाल लें.

फिर प्रिंट की हुई प्रोफाइल और जरूरी डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए पते पर भेजें

ऑफलाइन आवेदन पता

द ऑफिस इन चार्ज, डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस, कारवार, कर्नाटक - 581308

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन क चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

