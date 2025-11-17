NVS Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी! लैब अटेंडेंट के 165 पदों पर भर्ती, 56 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

Navodaya Vidyalaya Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने लैब अटेंडेंट के 165 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से 10वीं की डिग्री के साथ पद से संबंधित लैब टेक्निक में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होनी चाहिए. वहीं, 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: AFCAT 2026: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

सामान्य/OBC/EWS - 1700 रुपए

SC/ST/PH/ESM- 500 रुपए

चयन प्रक्रिया

टियर-2 परीक्षा

इंटरव्यू

स्किल टेस्ट

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल-1 के तहत 18,000 से 56,900 रुपए प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: WCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1213 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू