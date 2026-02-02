NCERT Recruitment 2026: टीचिंग फील्ड में करियर बनाने का मौका, प्रोफेसर और लाइब्रेरियन सहित 117 पदों पर आवेदन शुरू, जानें सैलरी

NCERT Recruitment 2026 Vacancy: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न 117 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
NCERT Recruitment 2026 Notification: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. एनसीईआरटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न 117 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 के सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 05 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं.
इन 117 पदों पर निकली वैकेंसी-
एसोसिएट प्रोफेसर (मैथमेटिक्स) - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (मैथमेटिक्स) - 01 पद
प्रोफेसर (आर्ट एजुकेशन) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (आर्ट एजुकेशन) - 01 पद
प्रोफेसर (बायो-साइंस/बायो-टेक्नोलॉजी/हेल्थ साइंस/फार्मेसी) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (बायो-साइंस/बायो-टेक्नोलॉजी/हेल्थ साइंस/फार्मेसी) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (इकोनॉमिक्स) - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (इकोनॉमिक्स) - 01 पद
प्रोफेसर (जूलॉजी) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (जूलॉजी) - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (जूलॉजी) - 04 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (एजुकेशनल टेक्नोलॉजी-मल्टीमीडिया)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) - 02 पद
प्रोफेसर [एजुकेशन (साइंस एजुकेशन)] - 04 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (साइंस एजुकेशन)] - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एजुकेशन (साइंस एजुकेशन)] - 02 पद
प्रोफेसर [एजुकेशन (टीचर एजुकेशन)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (टीचर एजुकेशन)] - 03 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एजुकेशन (टीचर एजुकेशन)] - 05 पद
प्रोफेसर [एजुकेशन (एलीमेंट्री एजुकेशन)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (एलीमेंट्री एजुकेशन)] - 02 पद
प्रोफेसर [साइकोलॉजी (एजुकेशनल साइकोलॉजी)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [साइकोलॉजी (एजुकेशनल साइकोलॉजी)] - 01 पद
प्रोफेसर (हिस्ट्री) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (हिस्ट्री) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (हिस्ट्री) - 02 पद
प्रोफेसर (ज्योग्राफी) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (पॉपुलेशन स्टडीज) - 01 पद
प्रोफेसर (पॉलिटिकल साइंस) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (पॉलिटिकल साइंस) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (एजुकेशनल टेक्नोलॉजी-ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया)] - 01 पद
प्रोफेसर [एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)] - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/IT/रिनवेबल एनर्जी) - 01 पद
प्रोफेसर (इंग्लिश) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (इंग्लिश) - 03 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (इंग्लिश) - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (उर्दू) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [वोकेशनल एजुकेशन (कॉमर्स अकाउंटेंसी)] - 01 पद
प्रोफेसर (वोकेशनल एजुकेशन) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (वोकेशनल एजुकेशन) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [एजुकेशन (करिकुलम डेवलपमेंट/रिसर्च/पॉलिसी)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [साइकोलॉजी/एजुकेशन (मेजरमेंट & इवैल्यूएशन)] - 01 पद
प्रोफेसर (चाइल्ड डेवलपमेंट/ECCE) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (चाइल्ड डेवलपमेंट/ECCE) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एजुकेशन (मैथमेटिक्स एजुकेशन)] - 02 पद
प्रोफेसर (एजुकेशन) - 03 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (एजुकेशन) - 06 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (एजुकेशन) - 02 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (सोशियोलॉजी) - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (सोशियोलॉजी) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (बॉटनी) - 02 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (बॉटनी) - 02 पद
प्रोफेसर [एग्रीकल्चर (एनिमल हसबेंडरी/फिशरीज/सेरीकल्चर)] - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एजुकेशन (साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (सिक्योरीटी/डिफेंस साइंस/मीलीट्री साइंस) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [साइकोलॉजी/एजुकेशन (गाइडेंस एंड काउंसलिंग)] - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [लैंग्यूएज एजुकेशन (हिंदी/इंग्लिश/उर्दू/संस्कृत/लिंग्यूस्टिक्स)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर [होम साइंस (फूड & न्यूट्रिशन)] - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (स्टैटिस्टिक्स) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (कंप्यूटर एजुकेशन) - 01 पद
प्रोफेसर (फूड & न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (फिलोसोफिकल & सोशियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (एग्रीकल्चर) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (एग्रीकल्चर) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (फिजिक्स) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिक्स) - 01 पद
डिप्टी लाइब्रेरियन - 01 पद
असिस्टेंट लाइब्रेरियन - 02 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (रूरल टेक्नोलॉजी) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (तेलगु) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (लाइफ साइंस & प्राइमरी एजुकेशन) - 01 पद
एसोसिएट प्रोफेसर (आर्ट एंड एस्थेटिक्स) - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एजुकेशन (एक्सटेंशन एजुकेशन)] - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर [एक्सटेंसन एजुकेशन (टीचर एजुकेशन)] - 01 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजिकल एजुकेशन) - 01 पद
प्रोफेसर (केमिस्ट्री) - 01 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार NET/SLET/SET के साथ Ph.D./मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.
आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का आयु UGC/NCERT/भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी.
इतनी होगी मंथली सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार 57,700 से 1,44,200 रुपये के बीच प्रति महीने होगी.
आवेदन शुल्क
UR/OBC/EWS - 1,000 रुपये
SC/ST/PWD - नि:शुल्क
ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
