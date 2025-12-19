Advertisement
NCERT Recruitment 2025: ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ा अवसर! नॉन टीचिंग के 173 पदों पर भर्ती शुरू, जानिए योग्यता और सैलरी

NCERT Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने नॉन टीचिंग के कुल 173 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर  08 जनवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Dec 19, 2025, 10:30 PM IST
NCERT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने नॉन टीचिंग के कुल 173 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 08 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 173 पदों पर निकली वैकेंसी

  • लेवल 10-12 : 09 पद 

  • लेवल 6-8 : 26 पद 

  • लेवल 2-5 : 138 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 19,900 से 78,800 रुपए प्रति महीने होगी. वहीं, कैंडिडेट्स को नियमानुसार अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

जॉब लोकेशन

  • अजमेर

  • भोपाल

  • भुवनेश्वर

  • मैसूर

  • नेल्लोर

  • नीरे शिलॉन्ग

  • अहमदाबाद 

  • गुवाहाटी

  • कोलकाता 

  • बेंगलुरु

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट 

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉंट मं अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

