Advertisement
trendingNow13077873
Hindi NewsनौकरीNCERT Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी का मौका! 170+ पदों पर आवेदन शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी मंथली सैलरी

NCERT Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी का मौका! 170+ पदों पर आवेदन शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी मंथली सैलरी

NCERT Recruitment 2026 Vacancy: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने नॉन टीचिंग के विभिन्न 173 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर  30 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCERT Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी का मौका! 170+ पदों पर आवेदन शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी मंथली सैलरी

NCERT Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने नॉन टीचिंग के विभिन्न 173 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

ग्रुप वाइज इन 173 पदों पर निकली वैकेंसी

  • ग्रुप-A : 138 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • ग्रुप-B : 26 पद

  • ग्रुप-C : 09 पद

पद अनुसार इन 173 पदों पर निकली वैकेंसी

  • सुपरिटेंडेंट इंजीनियर: 01 पद

  • प्रोडक्शन ऑफिसर: 01 पद

  • बिजनेस मैनेजर: 01 पद

  • असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर: 01 पद

  • असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड-A: 04 पद

  • असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर: 01 पद

  • सीनियर अकाउंटेंट: 01 पद

  • जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर: 01 पद

  • जूनियर अकाउंटेंट: 01 पद

  • स्टोर ऑफिसर - 01 पद

  • प्रोडक्शन असिस्टेंट: 05 पद

  • प्रोफेशनल असिस्टेंट: 04 पद

  • कैमरामैन ग्रेड-II: 04 पद 

  • इंजीनियरिंग असिस्टेंट: 07 पद 

  • स्क्रिप्ट राइटर: 01 पद 

  • सेट डिजाइनर: 01 पद 

  • तकनीशियन ग्रेड-I: 08 पद

  • ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड-III: 04 पद

  • ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड-I: 01 पद 

  • TV प्रोड्यूसर ग्रेड-III: 02 पद

  • सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट: 02 पद

  • सीनियर प्रूफ रीडर (इंग्लिश) : 01 पद 

  • स्टोर कीपर ग्रेड-I : 03 पद 

  • कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-III: 02 पद 

  • फ्लोर असिस्टेंट: 03 पद

  • फिल्म असिस्टेंट: 02 पद

  • ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड-II: 01 पद

  • स्टोर कीपर ग्रेड-II: 19 पद

  • लैब असिस्टेंट (फिजिक्स): 03 पद

  • लैब असिस्टेंट (केमिस्ट्री): 05 पद

  • लैब असिस्टेंट (कंप्यूटर साइंस): 02 पद

  • लैब असिस्टेंट (जियोग्राफी): 03 पद

  • लैब असिस्टेंट (लैंगुएज-इंग्लिश): 02 पद

  • लैब असिस्टेंट (साइकोलॉजी): 03 पद

  • लैब असिस्टेंट (एग्रीकल्चर): 01 पद 

  • लैब असिस्टेंट (बायोलॉजी): 01 पद

  • लैब असिस्टेंट (होम साइंस): 01 पद 

  • लैब असिस्टेंट (जूलॉजी): 01 पद 

  • लैब असिस्टेंट (मैथेमेटिक्स): 02 पद

  • लैब असिस्टेंट (साइंस): 01 पद 

  • लोअर डिवीजन क्लर्क : 54 पद

  • सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट: 03 पद

  • फिल्म ज्वाइनर: 01 पद

  • लाइटमैन: 04 पद

  • पेंटर: 01 पद

  • टचर ग्रेड-II: 01 पद

  • कारपेंटर: 01 पद

इतनी होगी मंथली सैलरी 

  • सुपरिटेंडेंट इंजीनियर: 78,800 से 2,09,200 रुपये 

  • प्रोडक्शन ऑफिसर: 67,700 से 2,08,700 रुपये 

  • बिजनेस मैनेजर: 67,700 से 2,08,700 रुपये 

  • असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर: 56,100 से 1,77,500 रुपये 

  • असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड-A: 56,100 से 1,77,500 रुपये 

  • असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर: 56,100 से 1,77,500 रुपये 

  • सीनियर अकाउंटेंट: 44,900 से 1,42,400 रुपये 

  • जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • जूनियर अकाउंटेंट: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • स्टोर ऑफिसर - 29,200 से 92,300 रुपये 

  • प्रोडक्शन असिस्टेंट: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • प्रोफेशनल असिस्टेंट: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • कैमरामैन ग्रेड-II: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • इंजीनियरिंग असिस्टेंट: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • स्क्रिप्ट राइटर: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • सेट डिजाइनर: 35,400 से 1,12,400 रुपये 

  • तकनीशियन ग्रेड-I: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड-III: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड-I: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • TV प्रोड्यूसर ग्रेड-III: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • लोअर डिवीजन क्लर्क :19,900 से 63,200 रुपये 

  • स्टोर कीपर ग्रेड-II: 29,200 से 92,300 रुपये 

  • कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-III: 25,500 से 81,100 रुपये 

  • फ्लोर असिस्टेंट: 25,500 से 81,100 रुपये 

  • फिल्म असिस्टेंट: 25,500 से 81,100 रुपये 

  • ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड-II: 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (फिजिक्स): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (केमिस्ट्री): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (कंप्यूटर साइंस): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (जियोग्राफी): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (लैंगुएज इंग्लिश): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (साइकोलॉजी): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (एग्रीकल्चर): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (बायोलॉजी): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (जूलॉजी): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (होम साइंस): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (मैथेमेटिक्स): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • लैब असिस्टेंट (साइंस): 25,500 से 81,100 रुपये 

  • सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट: 19,900 से 63,200 रुपये 

  • फिल्म ज्वाइनर: 19,900 से 63,200 रुपये 

  • लाइटमैन: 19,900 से 63,200 रुपये 

  • पेंटर: 19,900 से 63,200 रुपये 

  • टचर ग्रेड-II: 19,900 से 63,200 रुपये 

  • कारपेंटर: 19,900 से 63,200 रुपये 

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026 OUT: 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी, cbse.nic.in से करें डाउनलोड

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी/बोर्ड से संबंधित पद अनुसार 10वीं/12वीं/ITI/डिप्लोमा/ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 50 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क

  • जनरल/OBC/EWS

लेवल 10 से 12 - 1,500 रुपये 

लेवल 06 से 07 - 1,200 रुपये 

लेवल 02 से 05 - 1,000 रुपये 

  • SC/ST/PwBD/एक्स सर्विसमैन - नि:शुल्क 

चयन प्रक्रिया

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 400+ पदों पर निकली वैकेंसी, 18 से 24 साल वाले तुरंत करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NCERT Recruitment 2026

Trending news

'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
Latest West Bengal News
'जनता को बचाइए...' ED विवाद के बीच ममता बनर्जी ने CJI से लगाई गुहार
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
Punjab
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना