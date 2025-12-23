Advertisement
trendingNow13050235
Hindi NewsनौकरीNCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 78 हजार रुपये तक सैलरी

NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 78 हजार रुपये तक सैलरी

NCERT Recruitment 2026: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की ओर से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आवेदन प्रोसेस क्या है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 78 हजार रुपये तक सैलरी

NCERT Non-Teaching Vacancy 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एनसीईआरटी में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा मंत्रालय के तहत NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी ओर से नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत कुल 173 रिक्तियों को भरा जाएगा. लेवल-2 से 12 तक के पदों पर भर्ती की जाएगी. 8 जनवरी 2025 तक आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो खुली रहेगी. अलग-अलग नॉन-एकेडमिक पदों पर भर्ती निकल गई है. इसके लिए किन योग्यता और आवेदन प्रोसेस की जरूरत है, आइए जान लेते हैं.

आवेदन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?

  • मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी.
  • पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी योग्य हैं.

कैसे करें अप्लाई?

Add Zee News as a Preferred Source
  1. सबसे पहले एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट- ncert.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर वैकेंसी सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में नॉन-एकेडमिक भर्ती आवेदन लिंक शो होगा.
  4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद फिर से लॉगिन करें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा और उसमे डिटेल्स भरें.
  6. जो-जो जानकारियां मांगी जाएं वो ध्यानपूर्वक से भर दें.
  7. फॉर्म भरने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को भर दें और सबमिट करें.
  8. आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

क्या है चयन प्रक्रिया और सैलरी?

NCERT में भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए चयन हो सकता है. ओपन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में शामिल होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट या इंटरव्यू आयोजित हो सकता है. चयनित उम्मीदवारों की 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) पे मैट्रिक्स के तहत सैलरी तय की जाएगी. लेवल-2 से लेवल 12 तक अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. शुरुआती सैलरी 19900 रुपये और लेवल 12 की बेसिक सैलरी 78,800 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- HR की नौकरी है पसंद? 12वीं के बाद इन कोर्स से बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स में करियर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NCERT Recruitment 2025

Trending news

अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क