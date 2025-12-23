NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 78 हजार रुपये तक सैलरी

NCERT Non-Teaching Vacancy 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एनसीईआरटी में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा मंत्रालय के तहत NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी ओर से नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत कुल 173 रिक्तियों को भरा जाएगा. लेवल-2 से 12 तक के पदों पर भर्ती की जाएगी. 8 जनवरी 2025 तक आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो खुली रहेगी. अलग-अलग नॉन-एकेडमिक पदों पर भर्ती निकल गई है. इसके लिए किन योग्यता और आवेदन प्रोसेस की जरूरत है, आइए जान लेते हैं.

आवेदन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी.

पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी योग्य हैं.

कैसे करें अप्लाई?

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट- ncert.nic.in पर जाएं. होमपेज पर वैकेंसी सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में नॉन-एकेडमिक भर्ती आवेदन लिंक शो होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद फिर से लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा और उसमे डिटेल्स भरें. जो-जो जानकारियां मांगी जाएं वो ध्यानपूर्वक से भर दें. फॉर्म भरने के बाद मांगे जा रहे दस्तावेजों को भर दें और सबमिट करें. आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

क्या है चयन प्रक्रिया और सैलरी?

NCERT में भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए चयन हो सकता है. ओपन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में शामिल होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट या इंटरव्यू आयोजित हो सकता है. चयनित उम्मीदवारों की 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) पे मैट्रिक्स के तहत सैलरी तय की जाएगी. लेवल-2 से लेवल 12 तक अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. शुरुआती सैलरी 19900 रुपये और लेवल 12 की बेसिक सैलरी 78,800 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं.

ये भी पढ़ें- HR की नौकरी है पसंद? 12वीं के बाद इन कोर्स से बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स में करियर