NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 78 हजार रुपये तक सैलरी

NCERT Recruitment 2026: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की ओर से कई पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके लिए आवेदन प्रोसेस क्या है?
NCERT Non-Teaching Vacancy 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एनसीईआरटी में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. शिक्षा मंत्रालय के तहत NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी ओर से नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत कुल 173 रिक्तियों को भरा जाएगा. लेवल-2 से 12 तक के पदों पर भर्ती की जाएगी. 8 जनवरी 2025 तक आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो खुली रहेगी. अलग-अलग नॉन-एकेडमिक पदों पर भर्ती निकल गई है. इसके लिए किन योग्यता और आवेदन प्रोसेस की जरूरत है, आइए जान लेते हैं.
आवेदन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?
कैसे करें अप्लाई?
क्या है चयन प्रक्रिया और सैलरी?
NCERT में भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए चयन हो सकता है. ओपन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में शामिल होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों का स्किल टेस्ट या इंटरव्यू आयोजित हो सकता है. चयनित उम्मीदवारों की 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) पे मैट्रिक्स के तहत सैलरी तय की जाएगी. लेवल-2 से लेवल 12 तक अलग-अलग सैलरी दी जाएगी. शुरुआती सैलरी 19900 रुपये और लेवल 12 की बेसिक सैलरी 78,800 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं.
