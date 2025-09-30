डिप्टी रजिस्टार से लेकर स्टेनोग्राफर तक NCLT में निकली भर्ती; सैलरी 2,09,200 रुपये तक! जानें एलिजिबिलिटी

Sarkari Naukari: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुल 96 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है. ऐसे में अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से https://nclt.gov.in/job-openings फॉर्म डाउनलोड कर लें क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरग से ऑफलाइन होगी. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2025 है.

पदों की डिटेल्स

कोर्ट ऑफिसर- 15

प्राइवेट सेक्रेटरी- 25

सीनियर लीगल असिस्टेंट- 23

असिस्टेंट- 14

स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट- 6

कैशियर- 1

रिकॉर्ड असिस्टेंट- 9

स्टाफ कार ड्राइवर - 2

कौन कर सकता है अप्लाई?

अलग-अलग पदों के हिसाब से ये भर्ती अलग-अलग है. जैसे स्टाफ कार ड्राइवर पद के उम्मीदवारों के पास 10वीं पास का रिजल्ट होना जरूरी है. जबकि इसके अलावा अन्य पदों के लिए अधिक शैक्षणिक योग्यता और काफी अनुभव भी जरूरी है. वैसे इन भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है. इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो पदों के हिसाब से ये भी अलग-अलग तय की गई है. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. खबर में नीचे लिंक दी गई है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

डिप्टी रजिस्ट्रार: 78800-209200

कोर्ट ऑफिसर: 47600–151100

प्राइवेट सेक्रेटरी: 47600-151100

सीनियर लीगल असिस्टेंट: 44900–142400

असिस्टेंट: 35400–112400

स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट: 35400–112400

कैशियर: 25500–81100

रिकॉर्ड असिस्टेंट: 25500–81100

स्टाफ कार ड्राइवर: 19900–63200

कैसे होगा सेलेक्शन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सेलेक्शन उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा. यानी इस भर्ती के लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है. साथ ही कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. आवेदन के लिए उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे प्रिंट निकाल कर अच्छे से भर लें.

नोटिफिकेशन लिंक-