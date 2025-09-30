Advertisement
डिप्टी रजिस्टार से लेकर स्टेनोग्राफर तक NCLT में निकली भर्ती; सैलरी 2,09,200 रुपये तक! जानें एलिजिबिलिटी

NCLT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. असिस्टेंट से लेकर स्टेनोग्राफर तक कई पदों पर NCLT में भर्ती निकली है. पढ़ें सारी डिटेल्स. 

Sep 30, 2025
Sarkari Naukari: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कुल 96 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है. ऐसे में अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से https://nclt.gov.in/job-openings फॉर्म डाउनलोड कर लें क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरग से ऑफलाइन होगी. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2025 है. 

पदों की डिटेल्स

  • डिप्टी रजिस्ट्रार-1

  • कोर्ट ऑफिसर- 15 

  • प्राइवेट सेक्रेटरी- 25

  • सीनियर लीगल असिस्टेंट- 23

  • असिस्टेंट- 14

  • स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट- 6

  • कैशियर- 1

  • रिकॉर्ड असिस्टेंट- 9

  • स्टाफ कार ड्राइवर - 2

कौन कर सकता है अप्लाई?
अलग-अलग पदों के हिसाब से ये भर्ती अलग-अलग है. जैसे स्टाफ कार ड्राइवर पद के उम्मीदवारों के पास 10वीं पास का रिजल्ट होना जरूरी है. जबकि इसके अलावा अन्य पदों के लिए अधिक शैक्षणिक योग्यता और काफी अनुभव भी जरूरी है. वैसे इन भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है. इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो पदों के हिसाब से ये भी अलग-अलग तय की गई है.  ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. खबर में नीचे लिंक दी गई है.   

JEE Mains Exam 2026: जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी एडवाइजरी, आवेदन से पहले कर लें ये काम

कितनी मिलेगी सैलरी?

  • डिप्टी रजिस्ट्रार: 78800-209200

  • कोर्ट ऑफिसर: 47600–151100 

  • प्राइवेट सेक्रेटरी: 47600-151100

  • सीनियर लीगल असिस्टेंट: 44900–142400

  • असिस्टेंट: 35400–112400

  • स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट: 35400–112400

  • कैशियर: 25500–81100

  • रिकॉर्ड असिस्टेंट: 25500–81100

  • स्टाफ कार ड्राइवर: 19900–63200

कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सेलेक्शन उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा. यानी इस भर्ती के लिए आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है. साथ ही कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. आवेदन के लिए उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे प्रिंट निकाल कर अच्छे से भर लें. 

नोटिफिकेशन लिंक- 

Muskan Chaurasia

Muskan Chaurasia

sarkari naukariNCLT Recruitment 2025

