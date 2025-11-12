Advertisement
NEEPCO Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इस बिजली कंपनी में निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

NEEPCO Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बिना परीक्षा के इसे हासिल कर सकते हैं. योग्य और इच्छुक ग्राहकों को ये खास अवसर दिया जा रहा है. आइए फटाफट से योग्यता और आवेदन का तरीका जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:58 AM IST
NEEPCO Recruitment 2025: भारतीय सरकारी कंपनी में नौकरी करने के अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं? क्या ऐसी वैकेंसी की तलाश है जहां भर्ती के लिए योग्यता की जरूरत है लेकिन दूसरी कोई प्रक्रिया जैसे एग्जाम देना आदि न पड़े? अगर हां, तो एक अच्छा मौका है लेकिन समय कम है बस कुछ दिनों में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी चाहते हैं जिसके लिए परीक्षा न देनी पड़े या सरकारी बिजली विभाग में भर्ती के अवसर तलाश रहे हैं तो फटाफट से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) की ओर से निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन कर दें.

NEEPCO Vacancy 2025: आवेदन की लास्ट डेट कौन सी है?

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की भर्ती की जा रही है. पिछले काफी दिनों से भर्ती के लिए अप्लाई प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.neepco-spark.co.in पर 17 नवंबर 2025 तक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा.  

किस पद पर कितनी भर्ती?

  • एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल) (E-2) ग्रेड पद के लिए 18 भर्तियां की जाएंगी.
  • एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (IT) (E-2) ग्रेड पद के लिए 02 भर्तियां हैं.
  • एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (सिविल) (E-2) ग्रेड पद के लिए 10 भर्तियां हैं.

किन योग्यता की जरूरत है?

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर AMIE में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी डिग्री मान्य होगी. सीएस या संबंधित क्षेत्र की डिग्री में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक जरूरी. संबंधित विषय से GATE परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट- recruitment.neepco-spark.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Current Openings’ पर जाएं और वहां भर्ती का लिंक शो होगा.
  3. इससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें और लॉगिन करें.
  4. इसके बाद आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्स भरें.
  5. सभी मांगी जा रही जानकारी को भर दें और दस्तावेजों को जमा करें.
  6. लेटेस्ट फोटो और हस्ताक्षर का स्कैन भी अपलोड कर दें.
  7. आवेदन शुल्क चुकाने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और आखिर में प्रिंट आउट निकाल लें.

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) की परीक्षा के स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये से 1,60,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है. साथ में अन्य वेतन भत्ते की सुविधा भी दी जाएगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

