NEEPCO Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... इस बिजली कंपनी में निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन का तरीका

NEEPCO Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बिना परीक्षा के इसे हासिल कर सकते हैं. योग्य और इच्छुक ग्राहकों को ये खास अवसर दिया जा रहा है. आइए फटाफट से योग्यता और आवेदन का तरीका जान लेते हैं.
Trending Photos
NEEPCO Recruitment 2025: भारतीय सरकारी कंपनी में नौकरी करने के अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं? क्या ऐसी वैकेंसी की तलाश है जहां भर्ती के लिए योग्यता की जरूरत है लेकिन दूसरी कोई प्रक्रिया जैसे एग्जाम देना आदि न पड़े? अगर हां, तो एक अच्छा मौका है लेकिन समय कम है बस कुछ दिनों में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी चाहते हैं जिसके लिए परीक्षा न देनी पड़े या सरकारी बिजली विभाग में भर्ती के अवसर तलाश रहे हैं तो फटाफट से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) की ओर से निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन कर दें.
NEEPCO Vacancy 2025: आवेदन की लास्ट डेट कौन सी है?
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की भर्ती की जा रही है. पिछले काफी दिनों से भर्ती के लिए अप्लाई प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अब आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी है. ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.neepco-spark.co.in पर 17 नवंबर 2025 तक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा.
किस पद पर कितनी भर्ती?
किन योग्यता की जरूरत है?
किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या फिर AMIE में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी डिग्री मान्य होगी. सीएस या संबंधित क्षेत्र की डिग्री में न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक जरूरी. संबंधित विषय से GATE परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) की परीक्षा के स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये से 1,60,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है. साथ में अन्य वेतन भत्ते की सुविधा भी दी जाएगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
ये भी पढ़ें- UPSC Interview: यूपीएससी सीएसई मुख्य परीक्षा में 2,736 उम्मीदवार सफल; इस दिन होगा इंटरव्यू, पहली बार में ऐसे करें क्रैक