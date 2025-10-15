NEET PG Counselling 2025: जल्द जारी हो सकता है नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल, 4 राउंड में पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया; यहां से डिटेल्स करें चेक

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी 2025 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जल्द नीट पीजी काउंसिलिंग शेड्यूल को जारी किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 15 अक्टूबर, बुधवार को MCC द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है जिसे mcc.nic.in पर चेक किया जा सकता है. एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवार नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल के जारी होने पर तारीखों के अनुसार काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे.

चार राउंड में पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया

नीट पीजी काउंसिलिंग 4 राउंड में पूरी होगी. रैंक के अनुसार अभ्यर्थियों को सीट आवंटित करने के साथ एडमिशन दिया जाएगा. काउंसलिंग में भाग लेने के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ एवं पर्सेंटाइल और स्कोर देखा जाएगा. जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 50 कटऑफ और 276 स्कोर जरूरी है. जनरल पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए पर्सेंटाइल 45 और 255 स्कोर होगा. जबकि, एससी या एसटी या ओबीसी जैसे वर्गों के लिए 40 कटऑफ और 235 स्कोर जरूरी होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नीट पीजी काउंसलिंग के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी?

नीट पीजी काउंसलिंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि छात्र अपने पास जरूरी दस्तावेज को तैयार रखें. अलॉटमेंट लेटर, रिजल्ट, रैंक लेटर, एडमिट कार्ड, एमबीबीएस या बीडीएस डिग्री या सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज को तैयार रखें.

क्या है काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया?

सबसे पहले उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को सीट च्वाइस फिलिंग या लॉकिंग करना होगा. सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा. अलॉटेड संस्थान में रिपोर्ट करने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपना होगा.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 अगस्त 2025 को नीट पीजी परीक्षा आयोजित हुई थी. इसके रिजल्ट का ऐलान 19 अगस्त 2025 को हुआ था. 27 अगस्त को मेरिट लिस्ट और 30 अगस्त को स्कोरकार्ड जारी किया गया था. जल्द नीट पीजी काउंसलिंग को जारी कर दिया जाएगा. लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास और ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी का मौका; बिना एग्जाम के मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में होगी भर्ती