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NeGD Technical Internship 2026: इंजीनियरिंग छात्रों को सरकारी संस्था में पेड इंटर्नशिप, 20000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड

NeGD Technical Internship Program 2026 Last Date: भारत के सरकारी संस्थान में इंजीनियरिंग छात्रों को पेड इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है. इसमें चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. आइए नेजीडी तकनीकी इंटर्नशिप के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:27 AM IST
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NeGD Technical Internship Program 2026
NeGD Technical Internship Program 2026

NeGD Technical Internship Program 2026 Last Date: क्या आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और काम के अनुभव के लिए अवसर तलाश रहे हैं? अगर हां, तो भारत सरकार की ओर से खास मौका दिया जा रहा है जिसके तहत काम सीख सकते हैं. साथ ही हर महीने स्टाइपेंड भी प्राप्त कर सकते हैं. दरअसल, डिजिटल इंडिया (NeGD) तकनीकी इंटर्नशिप कार्यक्रम 2026 के तहत इंजीनियरिंग छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है. ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें डिजिटल इंडिया की ओर से खास इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मौका मिल सकेगा. आइए इंटर्नशिप की अवधि और कैसे आवेदन करें? ये सभी डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.

कितने महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम?

डिजिटल इंडिया के तहत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा टेक्निकल इंटर्नशिप में भर्ती निकाली गई है. ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कुल 6 महीने की अवधि के साथ जारी रहेगा. इस दौरान चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20000 रुपये स्टाइपेंड मिल सकेगा. इस दौरान विभिन्न तरह के टेक्निकल संबंधित काम की ट्रेनिंग दी जाएगी.

कब तक आवेदन करने का मौका?

टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम समर इंटर्नशिप के तहत डिजाइन किया गया है. इस कार्यक्रम में चयनित उम्मीदवारों को सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यहां कुल 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है.

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  • सॉफ्टवेयर टेस्टिंग / क्यूए / सिक्योरिटी टेस्टिंग / एनालिस्ट- 11

  • डेटाबेस प्रोग्रामर- 6

  • बिजनेस एनालिस्ट- 6

  • जावा / पीएचपी / पायथन / नोड.जेएस / नेट डेवलपर- 6

  • यूआई/यूएक्स डिजाइनर / फ्रंटएंड डेवलपर- 6

  • डेटा इंजीनियरिंग / एनालिटिक्स- 5

  • एआई / एमएल / आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स)- 5

  • डेवऑप्स / ऑटोमेशन / इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग- 5

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dicmedia.digitalindiacorporation.in पर जाएं.

  2. यहां पर इंटर्नशिप सेक्शन ओपन करें और फिर 'Opening Details' सेक्शन पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद 'Technical Internship (Summer Programme 2026)' पर क्लिक करें.

  4. अब Apply लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें.

  5. सभी मांगी जा रही जानकारी को ध्यानपूर्वक भर दें और संबंधित दस्तावेज सब्मिट करें.

  6. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपडेटेड CV और कॉलेज द्वारा जारी NOC भी अपलोड करें.

  7. इसके बाद अपनी पसंद की इंटर्नशिप प्रोफाइल चुनकर फॉर्म को Submit कर दें.

  8. आखिर में कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- IISc vs IIT: दोनों ही टॉप संस्थान, रिसर्च और करियर के लिए कौन है बेस्ट? जानें बड़े अंतर

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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