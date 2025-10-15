Advertisement
trendingNow12963417
Hindi Newsनौकरी

NSUT Recruitment 2025: इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वालों के पास भी मौका, 2,17,100 होगी सैलरी

NSUT Faculty Recruitment 2025: नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 184 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NSUT Recruitment 2025: इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वालों के पास भी मौका, 2,17,100 होगी सैलरी

NSUT Recruitment 2025 Notification: टीचिंग क्षेत्र में बेहतर विकल्प ढूंढ रहे शिक्षकों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (NSUT) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 184 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nsut.ac.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 184 पदों पर निकली वैकेंसी

  • असिस्टेंट प्रोफेसर  - 132 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 52 पद 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

असिस्टेंट प्रोफेसर: उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से B.E./B.Tech/B.S और M.E/M.Tech/M.S या इंटीग्रेटेड M.Tech में से किसी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ संबंधित शाखा में डिग्री होनी चाहिए. 

एसोसिएट प्रोफेसर: उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित क्षेत्र में Ph.D की डिग्री और संबंधित शाखा में ग्रेजुएशन या मास्टर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समकक्ष में डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवार के पास SCI जनरल /UGC/AICT द्वारा अप्रूव्ड जनरल की सूची में कम से कम 6 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार के पास टीचिंग/रिसर्च /इंडस्ट्री में न्यूनतम 8 सालों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का पोस्ट Ph.D अनुभव होना भी अनिवार्य है.  

इतनी होगी सैलरी

  • असिस्टेंट प्रोफेसर  - 57,700 से 1,82,400 रुपये प्रति महीने 

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 1,31,400 से 2,17,100 रुपये प्रति महीने

आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 35 साल और अधिकतम आयु 50 साल निर्धारित किया गया है. 

ये भी पढ़ें: BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो वर्ग अनुसार इस प्रकार है-

जनरल/OBC/EWS

  • आवेदन शुल्क- 1000 रुपये 

  • प्रोसेसिंग फीस - 1000 रुपये

SC/ST/PwBD 

  • आवेदन शुल्क- नि:शुल्क

  • प्रोसेसिंग फीस - 1000 रुपये

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nsut.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: RITES Recruitment 2025: राइट्स ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के सैकड़ों पदों पर निकाली भर्ती, फटाफट करें आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NSUT Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स फिर से BJP की बढ़ाएंगे टेंशन! CM फडणवीस इतनी बेफिक्री क्यों दिखा रहे?
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला