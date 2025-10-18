Advertisement
Job Scam से रहें सावधान! नई नौकरी का झांसा खाली कर देगा बैंक खाता, इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद हो रहा है ये काम

Job Scam Alert: नौकरी दिलाने या भर्ती के नाम पर लोगों के नाम से ठगी की जा रही है. मार्केट में एक नया तरह का जॉब स्कैम चल रहा है जिसमें इच्छुक उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर परिवार के बैंक खाते को स्कैमर्स निशाना बना लेते हैं. आइए ये नया जॉब स्कैम क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं.

Oct 18, 2025
Job Scam Alert: सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, अगर आप एक नई जॉब ढूंढ़ रहे हैं तो छोटी सी चूक आपको रातों रात कंगाल बना सकती है. सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्य का भी बैंक खाता बिल्कुल खाली हो सकता है. दरअसल, नौकरी भर्ती के नाम पर एक नया तरह का स्कैम चल रहा है जिसमें उम्मीदवार को नौकरी दिलाने और भर्ती करने की प्रक्रिया इस तरह से अपनाई जा रही है कि चाहकर भी लोगों के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असल में उनके साथ ठगी होने वाली है. नया जॉब स्कैम कुछ इस तरह का स्कैम है जिसमें प्रक्रिया बिल्कुल नौकरी दिलाने जैसी है और आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब आपके साथ ठगी हो जाएगी. आइए विस्तार से इस नए नौकरी स्कैम के बारे में जानते हैं.

बेरोजगारी का फायदा उठा रहे स्कैमर्स

भारत में पिछले सालों की तुलना में बेरोजगारी के आंकड़ों को घटाते हुए दिखा जा रहा है. सरकार के अनुसार बेरोजगारी दर जो साल 2017-18 में 6.1 था वो घटकर 2022-23 में 3.2 फीसदी तक हो गया, लेकिन अगर युवाओं की बेरोजगारी पर नजर डाले तो 25 से 29 उम्र के युवाओं को अभी तक नौकरी मिली नहीं है. युवाओं के बेरोजगारी दर 2022-23 में 7.8% था जो 2023-24 में 7.1% रहा. युवाओं की बेरोजगारी को निशाना बनाते हुए स्कैमर्स फायदा उठा रहे हैं. ये ही कारण है कि आजकल नौकरी से जुड़े स्कैम बढ़ते ही जा रहे हैं.

क्या है नया नौकरी स्कैम (New Job Scam)

सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना नौकरी स्कैम उन युवाओं को निशाना बना रहा है जो नौकरी पाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं. अलग-अलग तरह के जॉब स्कैम चल रहा है जिनमें सबका मकसर नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करना है. नए जॉब स्कैम में युवा के पास पहले ईमेल भेजा जाता है. इसमें सीधे इंटरव्यू के सेलेक्शन के बारे में लिखा होता है. विश्वास जीतने के लिए मेल में कंपनी की वेबसाइट का लिंक और अन्य डिटेल्स होती है. साथ में इंटरव्यू की तारीख, समय और वेन्यू के बारे में भी लिखा होता है. 

इंटरव्यू के बाद शुरू होता है खेला

सिर्फ मेल तक ये स्कैम सीमित नहीं है, आगे इंटरव्यू भी लिया जाता है. खुद को अच्छा-खासा एक्सपर्ट दिखाते स्कैमर्स इंटरव्यू में सवाल-जवाब करते हैं और 1-2 दिन में सिलेक्ट होने की जानकारी देते हैं. भर्ती के लिए दस्तावेजों की मांग करते हैं. सामने वाले को इस प्रक्रिया से पूरा भरोसा हो जाता है और शक की कोई जगह बन नहीं पाती. हालांकि, स्कैम के इस स्टेप्स के बाद ठगी का खेल शुरू होता है.

डॉक्यूमेंट्स की मांग, HR की कॉल के बाद ठगी शुरू

जॉब स्कैम में सारा खेल ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से शुरू होता है. इसमें आधार-पैन कार्ड आदि के अलावा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम न तो आपने सुना होगा और न जानते होंगे. हालांकि, एचआर की कॉल आएगी और वो उस दस्तावेज की अहमियत बताते हुए एक ऐसे सैलरी पैकेज के बारे में भी बताएंगे जिससे आपको लगने लगेगा कि एक डॉक्यूमेंट के कारण हाथों से लाखों रुपये की नौकरी चली न जाए, लेकिन ये स्कैमर्स का एक तरीका होता है. फिर आप भी अगर उनके जरिए बताए गए तरीके से दस्तावेज बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं.

दस्तावेज बनवाया तो खाली हो जाएगा बैंक खाता

अब जाहिर सी बात है जब पूरी तरह से नौकरी लग चुकी है और बस एक डॉक्यूमेंट की बात है तो 18-20 लाख के पैकेज की नौकरी के लिए पहले 50-60 हजार तो खर्च कर ही सकते हैं, बस ये सोचते हुए युवा पैसे ट्रांसफर कर देता है जिसके बाद पूरा बैंक खाता खाली हो जाता है और फिर न तो नौकरी होती है, न वो जगह और ना ही नौकरी देने वाला है. इस तरह से युवा ठगों द्वार ठग लिया जाता है.

Job Scam से बचने के लिए ध्यान रखें ये बातें

  • ई मेल को ध्यान से चेक करें और फिर ये भी देखें कि कहीं उसमें कोई ऐसा लिंक तो नहीं है जिससे ठगी हो सकती है.
  • कंपनी के लिंक पर क्लिक करने से पहले डोमेन नेम को ध्यान से देखें और उसमें कंपनी के नाम के साथ .com होना जरूरी है.
  • अगर नौकरी रखने वाले किसी तरह के पैसे मांगे तो तुरंत मना कर दें और संपर्क न करें.
  • पेमेंट के लिए किसी लिंक पर क्लिक न करें.
  • ठगी होने पर सबसे पहले साइबर क्राइम से संपर्क कर शिकायत दर्ज करें.

ये भी पढ़ें- Highest Paying Jobs: भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली कौन सी हैं 3 सरकारी नौकरियां?

