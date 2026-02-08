Advertisement
trendingNow13102478
Hindi NewsनौकरीNHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

NHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

NHAI Recruitment 2026 Vacancy: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के कुल 40 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल, 09 फरवरी, 2026 है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

NHAI Recruitment 2026 Notification: जो युवा सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में हैं, उनके हाथ से एक शानदार मौका निकले वाला है. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के कुल 40 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 जनवरी, 2026 के सुबह 10:00 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल, 09 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर निर्धिरित लास्ट डेट के शाम 06:00 बजे से पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि इस समय के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा.

वर्ग अनुसार ऐसे रिजवर्ड हैं ये 40 शीट-

  • जनरल - 20 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • SC - 05 पद 

  • ST - 02 पद 

  • OBC(NCL) केवल केंद्रीय लिस्ट - 09 पद

  • EWS  - 04 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: HSSC Recruitment 2026: रोजगार का बड़ा अवसर! ग्रुप-C के 4220+ पदों पर बंपर वैकेंसी, 9 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

  • SC/ST - 05 साल

  • OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) - 03 साल

  • PwBD (जनरल) - 10 साल

  • PwBD (OBC) - 13 साल

  • PwBD (SC/ST) - 15 साल

  • एक्स-सर्विसमैन - 05 साल

चयन प्रक्रिया 

  • शॉर्टलिस्टिंग (सिविल इंजीनियरिंग में वैलिड GATE 2025 स्कोर के आधार पर)

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • फाइनल मेरिट लिस्ट

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल 10 के अनुसार, 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने होंगे. 

ऐसे करें आवेदन- 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

वहीं, उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: NEET UG 2026 नोटिफिकेशन जारी, neet.nta.nic.in पर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, ऑनलाइन ऐसे भरें फॉर्म

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NHAI Deputy Manager Recruitment 2026

Trending news

ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज
Tamil Nadu Elections
CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- परियोजनाओं में देरी से लोग हो रहे नाराज