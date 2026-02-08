NHAI Recruitment 2026: हाथ से न निकल जाए मौका, डिप्टी मैनेजर पदों पर आवेदन का कल लास्ट डेट, 1.77 लाख होगी सैलरी

NHAI Recruitment 2026 Notification: जो युवा सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में हैं, उनके हाथ से एक शानदार मौका निकले वाला है. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के कुल 40 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 09 जनवरी, 2026 के सुबह 10:00 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल, 09 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर निर्धिरित लास्ट डेट के शाम 06:00 बजे से पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि इस समय के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगा और आपके हाथ से एक बेहतरीन मौका निकल जाएगा.

वर्ग अनुसार ऐसे रिजवर्ड हैं ये 40 शीट-

जनरल - 20 पद

SC - 05 पद

ST - 02 पद

OBC(NCL) केवल केंद्रीय लिस्ट - 09 पद

EWS - 04 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

SC/ST - 05 साल

OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) - 03 साल

PwBD (जनरल) - 10 साल

PwBD (OBC) - 13 साल

PwBD (SC/ST) - 15 साल

एक्स-सर्विसमैन - 05 साल

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग (सिविल इंजीनियरिंग में वैलिड GATE 2025 स्कोर के आधार पर)

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

फाइनल मेरिट लिस्ट

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे लेवल 10 के अनुसार, 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने होंगे.

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें.

लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

वहीं, उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

