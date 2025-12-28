NHAI Recruitment 2025: 56 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! मैनेजर पदों पर आवेदन शुरू, 2 लाख से ज्यादा होगी मंथली सैलरी

NHAI Recruitment 2025 Notification: मैनेजर बनने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने मैनेजर (टेक्निकल) के कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर तय लास्ट डेट के शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 56 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 21.01.2026 के आधार पर की जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 के अनुसार, 67,700 से 2,08,700 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

